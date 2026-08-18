بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي

خبرني - شهد الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعا هائلا في أسعار اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، فالقوة المالية التي تتمتع بها أندية الدرجة الأولى في إنجلترا لم تبلغ هذا الحجم من قبل، ويبدو أن الفجوة بينها وبين بقية الدوريات الأوروبية مرشحة للاتساع أكثر خلال السنوات المقبلة.

ولم تعد الصفقات الضخمة حكرا على الأندية الكبرى؛ إذ أصبحت أندية منتصف جدول الترتيب تدفع مبالغ فلكية للتعاقد مع لاعبين من خارج النخبة، بينما باتت صفقات تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 128.2 مليون دولار) أمرا معتادا في القمة.

فعلى سبيل المثال، تعاقد أرسنال مع ديكلان رايس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 128.2 مليون دولار) في صيف عام 2023، وكان حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلف إنزو فرنانديز، أما اليوم، فلم يعد رايس ضمن أغلى تشكيلة في تاريخ المسابقة.

وفيما يلي أغلى تشكيلة ممكنة، وفق أعلى رسوم انتقال دفعها أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكل مركز، بتشكيل 3-5-2:

حراسة المرمى

كيبا أريزابالاغا – 71.6 مليون جنيه إسترليني

دفع تشيلسي مبلغا ضخما بلغ 71.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 91.8 مليون دولار) لنادي أتلتيك بلباو للتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا في عام 2018.

لكن الاستثمار لم يحقق العائد المنتظر؛ إذ احتفظ كيبا بمركز الحارس الأساسي لمدة 3 مواسم فقط من أصل 5 قضاها في ستامفورد بريدج. وانتقل لاحقا إلى أرسنال مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.4 ملايين دولار)، ليصبح الحارس البديل لدافيد رايا.

وجاءت صفقة كيبا في فترة كانت فيها الأندية مستعدة لدفع مبالغ ضخمة للتعاقد مع حراس المرمى، بعدما حطم كل من إيدرسون وأليسون بيكر الرقم القياسي العالمي لصفقات حراس المرمى خلال الأشهر الـ13 السابقة لانتقال كيبا.

الدفاع :

هاري ماغواير-80 مليون جنيه إسترليني

لا يزال انتقال هاري ماغواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 102.6 مليون دولار) أغلى صفقة لمدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدافع الإنجليزي قد قدم موسما مميزا مع ليستر سيتي في 2018-2019، لكن لم يكن من المتوقع أن يدفع مانشستر يونايتد مبلغا قياسيا للحصول على خدماته.



يوشكو غفارديول-77 مليون جنيه إسترليني

أنفق مانشستر سيتي 77 مليون جنيه إسترليني (نحو 98.7 مليون دولار) للتعاقد مع الكرواتي يوشكو غفارديول من لايبزيغ في عام 2023.

وبالنظر إلى ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير في ذلك الوقت، فضلا عن اعتبار غفارديول أحد أفضل المدافعين الشباب في العالم، بدت الصفقة أكثر منطقية مقارنة ببعض الصفقات القياسية الأخرى.

وقد أثبت غفارديول قيمته في مانشستر، بل قد ينتهي به الأمر إلى الانتقال مستقبلا مقابل مبلغ أكبر.



فيرجيل فان دايك-75 مليون جنيه إسترليني

أحدث انتقال فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (نحو 96.2 مليون دولار) في عام 2018 ضجة كبيرة، بعدما أصبح المدافع الهولندي الأغلى في العالم آنذاك بفارق واضح.

وتجاوزت الصفقة الرقم السابق المسجل باسم دافيد لويز، الذي انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في عام 2014.

وبالنظر إلى ما قدمه فان دايك مع ليفربول منذ ذلك الحين، أصبح من السهل الدفاع عن قرار النادي بدفع هذا المبلغ.

خط الوسط

تهيمن أندية مانشستر سيتي وتشيلسي على خط وسط أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد الناديان موجة الإنفاق الضخم على لاعبي الوسط القادرين على تطوير اللعب بالكرة، وإيقاف التحولات الهجومية للمنافسين.

إنزو فرنانديز-106.8 مليون جنيه إسترليني

فاجأ تشيلسي عالم كرة القدم عندما تعاقد مع إنزو فرنانديز مقابل 106.8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 136.9 مليون دولار) بعد تألقه مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وحطمت الصفقة الرقم القياسي السابق للاعب وسط، والذي كان مسجلا باسم بول بوغبا بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وأصبحت صفقة فرنانديز مرجعا تستخدمه الأندية البائعة في المفاوضات اللاحقة.



مويسيس كايسيدو-115 مليون جنيه إسترليني

بعد 6 أشهر فقط من صفقة فرنانديز، عاد تشيلسي إلى سوق لاعبي الوسط ودفع 115 مليون جنيه إسترليني (نحو 147.5 مليون دولار) للتعاقد مع مويسيس كايسيدو من برايتون.

وأصبحت الصفقة واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي، ورسخت مكانة تشيلسي كأحد أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات.



إليوت أندرسون-116 مليون جنيه إسترليني

دفع مانشستر سيتي 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 148.7 مليون دولار) للتعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست.

وأثارت قيمة الصفقة الكثير من التساؤلات في الوقت الحالي، لكن ارتفاع أسعار اللاعبين قد يجعل هذا المبلغ يبدو أقل ضخامة مقارنة بالصفقات التي قد تُبرم للاعبين مشابهين خلال السنوات المقبلة.



جاك غريليش-100 مليون جنيه إسترليني

حطم مانشستر سيتي الرقم القياسي للانتقالات الإنجليزية وتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني عندما تعاقد مع جاك غريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 128.2 مليون دولار) في عام 2021.

ورغم مساهمته في تحقيق الثلاثية خلال موسمه الثاني مع مانشستر سيتي، فإن مردوده الفردي لم يكن -وفق المقال- بالمستوى الذي يبرر قيمة الصفقة بالكامل.



مورغان روجرز-117 مليون جنيه إسترليني

سار مورغان روجرز على خطى غريليش، وانتقل من منطقة وست ميدلاندز مقابل مبلغ ضخم.

وانضم اللاعب الإنجليزي مؤخرا إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب في خط الوسط ضمن هذه التشكيلة.

خط الهجوم

شهد الصيف الماضي إنفاق ليفربول بصورة غير مسبوقة، بعدما دفع النادي مبالغ ضخمة للتعاقد مع لاعب وسط هجومي ومهاجم، في صفقات جعلته يتجاوز أي نادٍ آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث الإنفاق على هذين المركزين.

فلوريان فيرتز-116.5 مليون جنيه إسترليني

تعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 149.4 مليون دولار).

انتقل فلوريان فيرتز الألماني من ليفركوزن إلى ليفربول الموسم الماضي (الفرنسية)

وكان اللاعب الألماني يُنظر إليه باعتباره من أكثر المواهب الشابة المطلوبة في العالم، لكن الحكم على نجاح الصفقة لا يزال مبكرا، خصوصا أن فيرتز لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره ولديه الوقت الكافي لإثبات قيمته.

ألكسندر إيزاك-125 مليون جنيه إسترليني

يحتل ألكسندر إيزاك المركز الثالث في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم ولا يتفوق عليه سوى كيليان مبابي ونيمار من حيث قيمة الانتقال.

ودفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني (نحو 160.3 مليون دولار) لنيوكاسل يونايتد للحصول على خدمات المهاجم السويدي، بعد مفاوضات طويلة ومعقّدة.

ولم تكن بداية إيزاك مع ليفربول مثالية، إذ سجل 4 أهداف فقط خلال موسمه الأول الذي عانى فيه من الإصابات، لكن اللاعب البالغ 26 عاما لا يزال يملك فرصة كبيرة لإثبات أن الصفقة كانت تستحق هذا المبلغ.

أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

حارس مرمى-كيبا أريزابالاغا: انتقل من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني.

قلب دفاع-هاري ماغواير: انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

قلب دفاع-يوشكو غفارديول: انتقل من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي مقابل 77 مليون جنيه إسترليني.

قلب دفاع-فيرجيل فان دايك: انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

جناح أيمن-مورغان روجرز: انتقل من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

خط الوسط-مويسيس كايسيدو: انتقل من برايتون إلى تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

خط الوسط-إليوت أندرسون: انتقل من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

خط الوسط-إنزو فرنانديز: انتقل من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 106.8 ملايين جنيه إسترليني.

جناح أيسر-جاك غريليش: انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

مهاجم-فلوريان فيرتز: انتقل من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني.

مهاجم-ألكسندر إيزاك: انتقل من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

القيمة الاجمالية

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التشكيلة -وفق رسوم الانتقالات المذكورة في المقال- نحو 1.2009 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.54 مليار دولار)، أي أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني مقابل 11 لاعبا فقط.