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بمشاركة الحسين والفيصلي .. الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2

  • 18 أغسطس 2026
  • 02:47
بمشاركة الحسين والفيصلي الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2

خبرني  - يستعد فريقا الفيصلي والحسين للظهور معا ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026-2027، حيث ستجرى يوم الثلاثاء قرعة البطولة، التي كان يطلق عليها اسم كأس الاتحاد الآسيوي، بعدما تم تعديل نظامها وهوية الفرق المشاركة ومضاعفة حجم المكافآت المالية.

وتقام مراسم سحب القرعة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتنطلق البطولة بدوري المجموعات، والذي سيقام بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، اعتبارا من يوم 15 أيلول/ سبتمبر.

وتضم كوكبة الفرق المشاركة خمسة أبطال سابقين ( مع مسماها السابق كأس الاتحاد الآسيوي) ، وهم الفيصلي، المحرق، السيب، الكويت وناساف، في حين سيكون ناديا غولغوهار سيرجان وكوتشينغ سيتي الفريقين الوحيدين اللذين يخوضان مشاركتهما القارية الأولى، فيما يشارك فيها (12) فريقا عربيا يسعون للظفر بلقب البطولة، التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات طويلة.

وتقسم الفرق المشاركة إلى منطقتين جغرافيا هما الغرب والشرق. وتقع كافة الفرق العربية في غرب القارة، والتي تضم (16) فريقا، وهي: الجزيرة الإماراتي، والحسين الأردني، والتعاون السعودي، والوحدة الإماراتي، والريان القطري، وغولغوهار الإيراني، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي، والفيصلي الأردني، والمحرق البحريني، والسيب العماني، والكويت الكويتي، والخالدية البحريني، والنهضة العماني، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، إيست بنغال الهندي وأركاداج التركمانستاني.

وسيتم تطبيق مبدأ فصل أندية الدولة الواحدة، كما سيتم استخدام برنامج متخصص للقرعة لمنع حدوث أي حالات جمود في عملية السحب.

ومن المقرر أن يختتم دور المجموعات يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2026، قبل الانتقال إلى دور الـ16 خلال الفترة من 9 إلى 18 شباط/ فبراير 2027.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي خلال الفترة من 2 إلى 18 آذار/مارس، ومن 6 إلى 14 نيسان/أبريل على التوالي، في حين من المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 15 أيار/مايو 2027.

 

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