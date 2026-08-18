اردنيون يشتكون من ارتفاع الأمراض التنفسية هذا الصيف.. والأوبئة توضح

خبرني - رغم أن الصيف يعتبر من أقل فصول السنة حملاً للأمراض الموسمية، إلا أن مواطنين لاحظوا انتشارا لأمراض الجهاز التنفسي هذا العام مقارنة بسنوات سابقة.

ويشتكي مواطنون من احتقانات متكررة في الأنف والحلق والتهاب القصبات الهوائية خلال الصيف، بشكل زاد على ما هو معروف خلال هذا الفصل بأنه معتدل مقارنة بفصول السنة الأخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان موسم الصيف الحالي يحمل فيروسات أكثر من سابقاته، قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، "لم يُسجل ارتفاع في إصابات الجهاز التنفسي خلال الصيف الحالي، لا بالمستشفيات ولا المراكز الصحية" ، وفقا ليومية الغد.

وأضاف: "ربما التعرض لأجهزة التكييف ودرجات حرارة منخفضة هو ما يُصيب الناس بهذه الأعراض، لكن ليس هناك ما يجعل هذا الصيف مختلفا عن سابقاته".

وفيما يتعلق بملاحظة شريحة كبيرة من المواطنين انخفاض مناعتهم بعد جائحة كورونا، أكد البلبيسي أن "فيروس كورونا والمطاعيم المضادة له لم تؤثر سلبا على مناعة المواطنين".

وتابع: "ليس هناك دلائل علمية على انخفاض مناعة الناس بعد الجائحة، بل إن المواطنين اكتسبوا مناعة ضد الكثير من متحورات فيروس كورونا".