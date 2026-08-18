%8.3 زيادة صادرات الأردن من الكهرباء

خبرني - ارتفع إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي إلى 227.9 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 210.4 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 17.5 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 8.3 %.

وشكلت مبيعات الطاقة الكهربائية المصدرة نحو 1.7 % من إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية تموز (يوليو) 2026، مقارنة مع نحو 1.6 % من إجمالي المبيعات خلال الفترة نفسها من العام 2025، بحسب الغد.

ومن هذه الطاقة بلغ حجم ما تم تصديره إلى الشبكة العراقية من خلال الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى في 7 أشهر 95.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 84 جيجا واط ساعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.6 %، وإلى شركة كهرباء محافظة القدس 127.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 121.8 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.4 %.

وكان الأردن قد بدأ بنهاية شهر آذار عام 2024 بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين، كم وقع الأردن والعراق في شهر شباط 2024 وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغا واط.

فيما يستعد الطرفات لاستكمال انجاز المرحلة الثانية من المشروع، ليكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها نحو 150 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.

إلى ذلك، بلغ حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي /طريبيل حتى نهاية تموز(يوليو) 5.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 4.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية تموز (يوليو) 2026 نحو 13.468.8 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 13.228.1 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 240.7 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 1.8 %.

وبلغت مبيعات المشتركين الكبار والأخرى خلال نفس الفترة نحو 338.3 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 321.2 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 17.1 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 5.3 %.

وبلغت مبيعات شركات التوزيع حتى نهاية تموز (يوليو) 2026 نحو 12,902.6 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 12.696.6 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 206 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 1.6 %.

وبلغت مبيعات شركة الكهرباء الأردنية حتى نهاية تموز (يوليو) 2026 نحو 8.052.5 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 7.895.4 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 157.1 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 2 %.

كما ارتفعت مبيعات شركة كهرباء محافظة إربد إلى 2.513.9 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 2.474.2 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 39.7 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 1.6 %.

وبلغت مبيعات شركة توزيع الكهرباء 2.336.2 جيجاواط ساعة حتى نهاية تموز (يوليو) 2026، مقارنة مع 2.326.9 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بزيادة بلغت 9.3 جيجاواط ساعة وبنسبة نمو 0.4 %.