كلب ضال يهاجم طفلين في مادبا

خبرني - تعرض طفلان وعدد من المواطنين في الحي الغربي بمدينة مادبا لهجوم عنيف من كلب ضال يشتبه بإصابته بداء السعار، ما أسفر عن وقوع إصابات وُصفت بالمتوسطة.

وبحسب شهود عيان، باغت الكلب الضال المارة في الشارع وقام بعقر الطفلين وآخرين، وسط حالة من الذعر بين الأهالي قبل أن يتمكنوا من إبعاده.وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى النديم الحكومي بمادبا لتلقي العلاج اللازم، بما في ذلك المطاعيم الوقائية.

ووصف الطبيب المعالج في المستشفى حالة المصابين بـ"المتوسطة ومستقرة"، مؤكداً أنهم يتلقون الرعاية الطبية المناسبة.

وأعرب أهالي الحي الغربي عن استيائهم من تكرار حوادث الكلاب الضالة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل للسيطرة على الظاهرة ووضع حد لها، مؤكدين أنها باتت تشكل تهديداً مباشراً على سلامة الأطفال والمواطنين.

وطالب المواطنون بتكثيف حملات التعقيم والتطعيم، وإنشاء مأوى للكلاب الضالة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تروع الأبرياء.