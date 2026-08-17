إصابتان جراء اعتداء مستوطنين في نابلس

خبرني - أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهما، مساء الاثنين، في بلدة بيتا، جنوب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا شابين في المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدوا عليهما بالضرب، مما أدى لإصابتهما بجروح ورضوض، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جبل العرمة في البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما احتجزت عددا من الشبان في منطقة "بئر قوزا".

وفي رام الله، أفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، أضرموا النار في أراضي فلسطينيين بمنطقة "الشونة" على أطراف البلدة.

كما أفادت مصادر، بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا أطراف قرية المغير من الجهة الشرقية، وتجمهروا قرب المنازل.

وأضافت أن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية دير جرير، وقاموا برعي أغنامهم بين المنازل.

وتتعرض قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة.