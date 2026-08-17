من حافة الانقراض إلى قلب السيارات.. كيف أنقذت بلاك بيري نفسها؟

خبرني - قبل نحو عقد ونصف، كانت بلاك بيري واحدة من أشهر شركات الهواتف في العالم، وكانت أجهزتها المزودة بلوحة مفاتيح كاملة حاضرة في أيدي السياسيين والمشاهير والمستخدمين بصورة لافتة.

قيمة بلاك بيري السوقية حالياً نحو 5.2 مليار دولار، ووسعت شراكتها مع إنفيديا لتوظيف برمجياتها في الروبوتات

نحو نصف إيرادات بلاك بيري يأتي حاليا من تقنية "كيو إن إكس" المستخدمة في السيارات، بينما توفر "سيكوسمارت" خدمات اتصالات مشفرة لنحو 20 حكومة حول العالم.

اليوم، لم تعد الشركة تبيع الهواتف أصلاً، لكنها عادت إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال برمجيات تعمل خلف الكواليس في السيارات والأنظمة الأمنية.

ويمثل هذا التحول واحدة من أبرز عمليات إعادة بناء الشركات في قطاع التكنولوجيا؛ فالشركة التي وصلت قيمتها في ذروة ازدهارها إلى 83 مليار دولار، وتجاوزت حصتها 20% من سوق الهواتف المحمولة عالمياً، أصبحت تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.2 مليار دولار، بعيداً تماماَ عن النشاط الذي صنع شهرتها الأصلية.

نهاية عصر الهاتف

بدأ تراجع بلاك بيري مع ظهور آيفون والهواتف الذكية التي اعتمدت على شاشات اللمس والتطبيقات، وهي تقنيات غيرت الطريقة التي يستخدم بها الناس هواتفهم.

لكن صعود هذه النوعية من الهواتف الذكية أنهى تفوق بلاك بيري، بعدما جعل التحول التكنولوجي المتسارع هواتفها ذات لوحة المفاتيح الكاملة أقل قدرة على المنافسة.

ودفع ذلك الشركة إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف بيع الهواتف عام 2016، والتركيز بدلاً من ذلك على تطوير البرمجيات والخدمات الموجهة إلى الشركات؛ لكن نقطة التحول الأهم كانت قد بدأت قبل ذلك بسنوات.

صفقات تغير مستقبل الشركة

وفي عام 2010، استحوذت الشركة، التي كانت تعرف آنذاك باسم "ريسيرش إن موشن"، على شركة "كيو إن إكس" مقابل 200 مليون دولار.

لم تكن قيمة الصفقة واضحة وقتها كما أصبحت اليوم؛ فقد تحولت تقنية "كيو إن إكس" إلى نظام تشغيل يُستخدم داخل السيارات، ثم توسع وجودها إلى الروبوتات والأجهزة الطبية وقطاعات الدفاع والطيران.

وتوفر هذه التقنية حالياً نحو نصف إيرادات بلاك بيري، لتصبح أهم ركائز الشركة الجديدة بعد انتهاء عصر الهواتف. وفق "فايننشال تايمز".

الانتقال إلى حماية الاتصالات

بعد أربع سنوات، اتخذت بلاك بيري خطوة أخرى في الاتجاه نفسه، عندما استحوذت على شركة "سيكوسمارت" الألمانية المتخصصة في التشفير ومكافحة التنصت.

وتوفر الشركة خدمات مشفرة للصوت والرسائل لـ20 حكومة، بينما اكتسبت تقنيات الاتصالات الآمنة أهمية أكبر مع زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم.

وهكذا أصبحت بلاك بيري تعتمد على تقنيات لا يراها المستخدم العادي، لكنها تعمل داخل السيارات أو تحمي اتصالات الحكومات والمؤسسات المالية.

شركة مختلفة عن الماضي

يقول الرئيس التنفيذي جون جياماتيو إن تقنية "كيو إن إكس" تستخدمها تقريباً شركات صناعة السيارات في العالم، مع توسع استخدامها في تصميم السيارات المستقبلية في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما وسعت بلاك بيري هذا العام شراكتها مع إنفيديا لتوظيف برمجياتها في مجالات تشمل الروبوتات المستقلة والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات الجراحية والتصوير الطبي والأتمتة الصناعية.

وظهرت نتائج هذا التحول في الوضع المالي للشركة خلال عام 2026، إذ سجلت بلاك بيري وضعاً نقدياً إيجابياً في الربع الأول من العام المالي، للمرة الأولى منذ 2017.

كما ارتفع سهم الشركة 150% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقفز 20% في يوم إعلان نتائجها في يونيو (حزيران) 2026