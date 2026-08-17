استطلاع: تأييد ترمب يهبط إلى أدنى مستوى خلال ولايته

خبرني - أظهر استطلاع جديد أجرته (رويترز/إبسوس)، الاثنين، تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، في ظل تصاعد القلق بين الأمريكيين من استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة.

وقال 33% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أداء ترامب، مقابل 64% أعربوا عن عدم موافقتهم عليه، لتنخفض نسبة التأييد من 35% في استطلاع أُجري في وقت سابق من أغسطس.

وتعادل النسبة الجديدة أدنى مستوى سجله ترامب خلال ولايته الأولى، عندما بلغت نسبة تأييده 33% في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حين كانت نسبة تأييده أقل قليلا من 50 بالمئة، تأثرت شعبية ترامب بشدة هذا العام بعدما أمر بشن ضربات على إيران بالتنسيق مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.

وأدى الصراع الذي أعقب ذلك إلى اضطراب حركة نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما ساهم في ارتفاع أسعار البنزين وزاد الضغوط على الأسر الأميركية.

ويشكل ارتفاع أسعار الوقود تحديا سياسيا لترامب وحلفائه الجمهوريين، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية متعهدا بخفض التضخم وتجنب الدخول في حروب طويلة، كما أكد في بداية الصراع مع إيران أنه لن يستمر سوى أسابيع قليلة.

قلق واسع من حرب طويلة

وأظهر الاستطلاع أن 80% من الأميركيين يعتقدون أن انخراط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران سيستمر لفترة طويلة، بينهم 87% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين.

في المقابل، توقع 16% فقط انتهاء الصراع خلال بضعة أسابيع.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على مدى أربعة أيام، وشمل 1166 بالغا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع هامش خطأ يبلغ نحو 3 نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.