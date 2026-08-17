الشحن اللاسلكي أم السلكي.. أيهما يستهلك كهرباء أكثر لشحن هاتفك؟

خبرني - أصبح الشحن اللاسلكي شائعًا خلال السنوات الأخيرة، مع تبني شركات مثل أبل وسامسونغ وغوغل لهذه التقنية. والميزة واضحة؛ إذ إن وضع الهاتف على قاعدة الشحن أسهل من توصيل كابل USB-C في كل مرة.

لكن رغم هذه الراحة، للشحن اللاسلكي بعض السلبيات، إذ إنه أقل كفاءة عمومًا ويهدر قدرًا أكبر من الطاقة مقارنة بالشحن السلكي. فما سبب ذلك؟ وكم يبلغ الفرق في استهلاك الكهرباء؟.

لماذا الشحن اللاسلكي أقل كفاءة؟

تستخدم أجهزة الشحن اللاسلكي طاقة أكبر لشحن الجهاز بالكامل مقارنة بالشحن باستخدام الكابل، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويظهر ذلك بوضوح عند شحن هاتف ذكي من 0% إلى 100%، إذ يحتاج الشحن السلكي إلى نحو 15 واط/ساعة، بينما قد يحتاج الهاتف نفسه إلى نحو 21 واط/ساعة عند استخدام الشحن اللاسلكي، أي بزيادة تبلغ نحو 40%، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2020.

وقد تختلف هذه النسبة حسب نوع الشاحن وطريقة استخدامه. كما أظهر اختبار أجرته قناة "iFixit" التقنية على يوتيوب في عام 2024 أن الفرق في استهلاك الطاقة بين شاحن MagSafe من أبل والشحن السلكي بلغ نحو 36%، كما تبين أن عدم محاذاة الهاتف بشكل صحيح على قاعدة الشحن قد يؤدي إلى خفض كفاءة الشحن اللاسلكي إلى النصف.

وتولد أجهزة الشحن اللاسلكي أيضًا حرارة أكبر مقارنة بالشواحن السلكية، وتعد سخونة قاعدة الشحن أثناء الاستخدام إحدى العلامات على فقدان جزء من الطاقة.

هل يمثل هذا الفرق مشكلة كبيرة؟

الإجابة هي نعم ولا في الوقت نفسه. فالفارق اليومي الذي يبلغ نحو 6 واط/ساعة بين استخدام شاحن سلكي وآخر لاسلكي لشحن هاتف واحد لا يمثل فرقًا كبيرًا بالنسبة للمستخدم.

لكن الفرق يصبح أكبر مع استمرار الاستخدام على مدار العام؛ إذ يستهلك شحن هاتف ذكي بالكابل لمدة عام نحو 5.5 كيلوواط/ساعة، بينما يرتفع الاستهلاك إلى نحو 7.6 كيلوواط/ساعة عند الاعتماد على الشحن اللاسلكي.

ومع انتشار الشحن اللاسلكي بين ملايين المستخدمين، يمكن أن تتراكم كميات الطاقة المهدرة على نطاق واسع.

لماذا يهدر الشحن اللاسلكي طاقة أكثر؟

يعتمد الشحن اللاسلكي على نقل الطاقة بين قاعدة الشحن والهاتف عبر مجال مغناطيسي، بدلًا من نقلها مباشرة عبر كابل. وهذه العملية أقل كفاءة من نقل الطاقة مباشرة عبر كابل.

فالطاقة تمر بمراحل إضافية قبل أن تصل إلى بطارية الهاتف، كما توجد مسافة فاصلة بين الهاتف والشاحن، ما يؤدي إلى فقدان جزء من الطاقة على شكل حرارة.

وتزداد هذه المشكلة مع استخدام أغطية الهواتف، لأنها قد تزيد المسافة بين الهاتف وملف الشحن.

ويمكن أن تفقد أجهزة الشحن اللاسلكي ما بين 20% و30% من الطاقة خلال عملية نقلها بسبب الحرارة، إضافة إلى الفاقد الناتج عن تحويل الكهرباء القادمة من المقبس من التيار المتردد إلى التيار المستمر، وهي خسائر تحدث في جميع أجهزة الشحن.

ورغم أن الشحن اللاسلكي يستهلك كهرباء أكثر وقد يصل الفرق في بعض الحالات إلى نحو 40%، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن استخدامه سيحدث فرقًا كبيرًا في فاتورة كهرباء المستخدم الذي يشحن هاتفًا واحدًا.

لذلك، يظل الشحن اللاسلكي خيارًا مريحًا للاستخدام اليومي، لكن إذا كان الهدف هو تقليل استهلاك الكهرباء إلى أدنى مستوى ممكن ورفع كفاءة استخدام الطاقة، فإن الشحن السلكي يظل الخيار الأفضل.