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صحافة ريال مدريد تهاجم رودري: يدعم الفاسدين والانفصاليين

  • 17 أغسطس 2026
  • 22:59
صحافة ريال مدريد تهاجم رودري يدعم الفاسدين والانفصاليين

خبرني - شنت الصحافة المنتمية لريال مدريد هجوماً كاسحاً على رودري قائد منتخب إسبانيا بعد اختياره اللعب لمصلحة برشلونة ووصفه الصحفي خيسوس بينغويشا بأنه يقف في صف نادٍ فاسد يرتبط بالحكم إنريكو نيغريرا ويدعم انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ووصل رودري إلى برشلونة يوم الاثنين للتوقيع مع النادي الفائز بالدوري الإسباني مرتين متتاليتين بعدما رفض الانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق من الصيف الحالي.

وقال الصحفي الإسباني خيسوس بينغويشا تعليقاً على وصول رودري إلى برشلونة: قرر التوقيع لنادٍ مرتبط بالحكم نيغريرا. للأسف أن أحد أبرز نجوم كرة القدم الإسبانية عبر التاريخ وقع عقداً مع برشلونة الذي يعتبر الذراع الدعائية لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وتابع: بسبب ذوق رودري الغريب، خسر ريال مدريد أحد أفضل اللاعبين الذين كانوا سيكملون خط وسطه، لمصلحة الغريم التقليدي.

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