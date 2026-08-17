إسرائيل تجمد الخط الأصفر .. وتأمر جنودها بتصوير الخروقات

خبرني - أبلغ الجيش الإسرائيلي قواته في قطاع غزة رسميا بعدم تحريك "الخط الأصفر" باتجاه الغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في خطوة جاءت عقب اجتماع مطول بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

كما تلقى الجنود تعليمات بتوثيق أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار ينسب إلى حركة حماس، واستخدام هواتفهم المحمولة للتصوير عند الضرورة.

ويمثل "الخط الأصفر" حدود الانتشار المؤقت للقوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما اتهمت حماس إسرائيل مرارا بتحريك علاماته غربا وتوسيع مناطق سيطرتها داخل القطاع.

وجاءت التعليمات بعد اجتماع استمر نحو أربع ساعات، جمع نتنياهو بكوشنر والمدير العام لـ"مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف، وسط ضغوط أميركية متزايدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب.

وبعد الاجتماع، التقى كوشنر وملادينوف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكان مسؤول في "مجلس السلام" قد كشف لسكاي نيوز عربية عن اتفاق يقضي بعدم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، إلى جانب تشكيل مجموعتي عمل للأمن ونزع السلاح، وللاحتياجات الأساسية والصحة العامة في القطاع.