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  • جندي إندونيسي يقف وحيدا في يوم تخرجه يثير تعاطفا عالميا - فيديو

جندي إندونيسي يقف وحيدا في يوم تخرجه يثير تعاطفا عالميا - فيديو

  • 17 أغسطس 2026
  • 22:56
جندي إندونيسي يقف وحيدا في يوم تخرجه يثير تعاطفا عالميا فيديو

خبرني - تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من مراسم اختتام دورة تدريبية للجيش الإندونيسي، ظهره فيه جندي شاب يقف وحيدا بينما كان زملاؤه يحتفلون بتخرجهم مع عائلاتهم وأقاربهم.

وبحسب ما وثقته الكاميرا، بدا الجندي منعزلا وسط الجموع، بينما كان بقية الخريجين يتبادلون العناق والتهاني مع ذويهم، دون أن يظهر إلى جانبه أي فرد من عائلته، دون أن تعرف الأسباب وراء غيابهم.


ولاحظ قائد الوحدة وقوف الجندي بمفرده، فتوجه إليه مباشرة واحتضنه بحرارة في مشهد إنساني. فيما حاول الجندي في البداية أن يتماسك، لكنه سرعان ما غلبته العاطفة وانهمر بالبكاء وهو بين ذراعي قائده الذي واصل عناقه.

وأشاد النشطاء بتصرف القائد، معتبرين أن تلك اللفتة حملت معاني الدعم المعنوي والتقدير، خاصة في لحظة كان الجندي في أمسّ الحاجة إلى من يشاركه فرحته. وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بروح التضامن الإنساني داخل المؤسسة العسكرية.

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