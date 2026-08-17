خبرني - قرر فاتح تقي مدرب طرابزون سبور مكافأة النجم المصري محمد صلاح بمنحه فرصة اللعب أساسياً مع الفريق أمام فرينكفاروس المجري في تصفيات بطولة الدوري الأوروبي بعدما "فاق التوقعات" في ظهوره الأول كبديل أمام قاسم باشا خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وظهر صلاح لأول مرة مع طرابزون سبور بعد مرور 58 دقيقة من بداية مباراة الفريق أمام قاسم باشا التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقالت صحيفة "خبر 61" يوم الاثنين إن لياقة صلاح وتحركاته الهجومية أعجبت المدرب تقي الذي يرى أن مستواه فاق التوقعات خصوصاً في الظهور الأول، ولهذا يفكر بالدفع به أساسياً في مباراة فرينكفاروس المجري منتصف الأسبوع الجاري خلال ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي.



ويعتقد المدرب التركي أن انسجام صلاح مع بقية لاعبي الفريق سيتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، لكن ما أظهره من رغبة حقيقية في التقدم بالكرة والتحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء.