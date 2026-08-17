*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طرابزون سبور: صلاح "فاق التوقعات".. ويستحق "مكافأة"

  • 17 أغسطس 2026
  • 22:50
طرابزون سبور صلاح فاق التوقعات ويستحق مكافأة

خبرني - قرر فاتح تقي مدرب طرابزون سبور مكافأة النجم المصري محمد صلاح بمنحه فرصة اللعب أساسياً مع الفريق أمام فرينكفاروس المجري في تصفيات بطولة الدوري الأوروبي بعدما "فاق التوقعات" في ظهوره الأول كبديل أمام قاسم باشا خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وظهر صلاح لأول مرة مع طرابزون سبور بعد مرور 58 دقيقة من بداية مباراة الفريق أمام قاسم باشا التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقالت صحيفة "خبر 61" يوم الاثنين إن لياقة صلاح وتحركاته الهجومية أعجبت المدرب تقي الذي يرى أن مستواه فاق التوقعات خصوصاً في الظهور الأول، ولهذا يفكر بالدفع به أساسياً في مباراة فرينكفاروس المجري منتصف الأسبوع الجاري خلال ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي.


ويعتقد المدرب التركي أن انسجام صلاح مع بقية لاعبي الفريق سيتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، لكن ما أظهره من رغبة حقيقية في التقدم بالكرة والتحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

يزن العرب : رفع العلم الأردني بمدرجات سيؤول منحني شعورا بالفخر
يزن العرب : رفع العلم الأردني بمدرجات سيؤول منحني شعورا بالفخر
  • 2026-08-18 02:55
بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
  • 2026-08-18 02:52
بمشاركة الحسين والفيصلي .. الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2
بمشاركة الحسين والفيصلي .. الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2
  • 2026-08-18 02:47
الفيفا يقيل المدير البارز لامور بعد انتقاده لرئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو
الفيفا يقيل المدير البارز لامور بعد انتقاده لرئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو
  • 2026-08-17 23:39
صحافة ريال مدريد تهاجم رودري: يدعم الفاسدين والانفصاليين
صحافة ريال مدريد تهاجم رودري: يدعم الفاسدين والانفصاليين
  • 2026-08-17 22:59
أمن الملاعب والفيصلي يبحثان ترتيبات الموسم الجديد
أمن الملاعب والفيصلي يبحثان ترتيبات الموسم الجديد
  • 2026-08-17 22:10