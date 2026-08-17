ترمب: أمريكا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

خبرني - قال ‌الرئيس ​الأمريكي ​دونالد ⁠ترامب ​اليوم ​الاثنين ​إن ​الولايات المتحدة ‌لا ⁠تسعى ​إلى ​تمديد ⁠مذكرة ​التفاهم ​مع ⁠إيران.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، ومنحت الطرفين مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بشأن اتفاق نهائي يعالج البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما تضمنت المذكرة وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على طهران، مقابل التزامات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي واستئناف حركة السفن.

لكن وقف إطلاق النار انهار بعد أسابيع، واستأنفت إيران هجماتها على سفن اتهمتها بمخالفة ترتيبات العبور، بينما أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها على الموانئ والشحن الإيراني وواصلت العقوبات والضربات العسكرية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المحادثات لم تحقق تقدما، محذرا من أن طهران قد تصعد عملياتها العسكرية إذا لم تنفذ واشنطن الالتزامات الواردة في المذكرة.

ويعني موقف ترامب أن واشنطن لا تعتزم منح المفاوضات مهلة إضافية ضمن الصيغة الحالية، لكن الإدارة الأميركية لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستطرح إطارا تفاوضيا بديلا أو ستنتقل إلى مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

وكان ترامب قد طالب إيران بالاستسلام لإنهاء الحرب، بينما توعدت إدارته بفرض إجراءات اقتصادية قالت إنها ستكون غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

