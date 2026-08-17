مؤسسة الغذاء والدواء تبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون

خبرني - عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لقاء مشتركا مع ممثلي نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، وممثلي وزارة الزراعة، وقطاع مصنعي العبوات المعدنية ذات الصنف الغذائي، لبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2027/2026.

وأكدت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات، خلال اللقاء، أهمية التنسيق المشترك لتعزيز تنافسية زيت الزيتون الأردني وجودته، وترسيخ ثقة المستهلك به، مشيرة إلى أن جهود المؤسسة للموسم تتضمن خطة استباقية ومتكاملة لتتبع زيت الزيتون وضمان سلامته في مختلف مراحل سلسلة التداول، من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك.

من جهته أكد نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمد تيسير النجداوي، المسؤولية المشتركة في الحفاظ على جودة المنتج وسلامته، والحفاظ على سمعة زيت الزيتون الأردني.

وتناول اللقاء اشتراطات بطاقة البيان الخاصة بزيت الزيتون، بما في ذلك ضرورة بيان موسم الإنتاج والحصول على الاستشارة الفنية من المؤسسة بخصوصها.

كما تناول اللقاء الاشتراطات الخاصة بالعبوات المعدنية لزيت الزيتون والتي يحظر بيعها فارغة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة، إذ ستتضمن توصية بثقبها قبل التخلص منها.

وناقش اللقاء اشتراطات تراخيص خطوط الإنتاج للمعاصر ومشاغل التعبئة والتغليف وأسس التصنيع الجيد وشروط النقل والحفظ والتخزين الجيد لمنتج زيت الزيتون، إلى جانب التركيز على رسائل التوعية للمستهلك خلال الموسم.

وجاء اللقاء استمرارا لسلسلة اللقاءات الدورية مع الشركاء ومتلقي الخدمة التي تحرص المؤسسة على عقدها بشكل متواصل، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة وضمان سلامة وجودة زيت الزيتون.