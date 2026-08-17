"التعليم العالي": إعلان نتائج القبول الموحد نهاية أيلول

رجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، إعلان نتائج القبول الموحد نهاية أيلول المقبل.

وأشار إلى أن الوحدة ستعمل على استكمال إجراءات القبول وإعلان النتائج قبل بدء التدريس في الجامعات الرسمية، المقرر في 4 تشرين الأول المقبل.

وبدأت الخميس عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، وتستمر حتى الساعة 12 من منتصف ليل الخميس 20 آب، عبر الموقع الإلكتروني التابع لوحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

ويستطيع الطلبة الأردنيون الحاصلون على معدل 65% فأكثر تقديم طلبات الالتحاق وتخزين خياراتهم، على أن يقوموا بعد ذلك بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية، والبالغ 15 دينارا، إلكترونيا عبر خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom)، باستخدام الرقم الوطني للطالب بوصفه رقم الدفع الإلكتروني.

ولفتت الوحدة إلى أن خدمة الدفع متاحة عبر القنوات التي توفر خدمة "إي فواتيركم"، ومن أبرزها مكاتب البريد الأردني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، والحسابات البنكية الشخصية عبر الإنترنت، وفروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، إضافة إلى محلات الصرافة المعتمدة.

وأتاحت الوحدة للطلبة الراغبين بالتعرف إلى آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبات، الرجوع إلى موقعها الإلكتروني، ضمن قسم مرحلة البكالوريوس.