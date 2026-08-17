أمن الملاعب والفيصلي يبحثان ترتيبات الموسم الجديد

خبرني - بحثت وحدة أمن الملاعب وإدارة النادي الفيصلي الترتيبات الأمنية الخاصة بالموسم الجديد، والذي ينطلق الجمعة المقبل، وذلك خلال استقبال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي محمد حمود الحنيطي، قائد وحدة أمن الملاعب العميد فادي أبو خيط والوفد المرافق، بحضور عضوي الإدارة أحمد الحسامي وعبد المحسن المعايطة.

ورحب الحنيطي بالعميد أبو خيط والوفد المرافق، مشيدا بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في المجالات كافة، والجهود التي تبذلها وحدة أمن الملاعب بما يسهم في تنظيم مباريات الموسم وفق أعلى مقاييس الأمن والسلامة، مؤكداً حرص النادي الفيصلي على التعاون والتنسيق مع الوحدة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، أكد أبو خيط أن وحدة أمن الملاعب، وبتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تشدد على توفير متطلبات السلامة العامة لأركان اللعبة كافة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد والأندية بما يضمن إخراج المباريات بأفضل صورة، لافتاً إلى حرص الوحدة على توفير متطلبات الأمن والسلامة بما يخدم التوجهات المشتركة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الحنيطي درع النادي الفيصلي إلى العميد أبو خيط، تقديراً للدور الذي تقوم به وحدة أمن الملاعب.