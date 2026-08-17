الدولار يتراجع والذهب يصعد مع انحسار توقعات رفع الفائدة الأميركية

خبرني - تراجع الدولار امام اليورو الاثنين، متأثرا بانحسار توقعات المتعاملين بشأن رفع اسعار الفائدة الاميركية بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، فيما ارتفع الذهب مدعوما بضعف العملة الأميركية وتراجع توقعات رفع الفائدة، وسط استمرار مراقبة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.

وسجل اليورو اعلى مستوى له في شهرين عند نحو 1.1583 دولار، مرتفعا 0.10%، بينما انخفض الدولار 0.44% امام الفرنك السويسري إلى 0.8098.

وقال كبير محللي العملات الاجنبية في سوسيتيه جنرال كيت جوكس، ان المتعاملين يتجهون الى بيع الدولار بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة نمو الاقتصاد الأميركي ومسار اسعار الفائدة الذي قد يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد صدور بيانات اقتصادية جاءت مخيبة للامال.

وكانت بيانات الاسبوع الماضي قد اظهرت تراجع مبيعات التجزئة الاميركية في تموز للمرة الاولى في تسعة اشهر، بالتزامن مع زيادة غير متوقعة في خسائر الوظائف خلال الشهر الماضي وقراءات معتدلة للتضخم، ما عزز الرهانات على ان يتجه البنك المركزي الاميركي الى موقف اكثر تيسيرا بشأن اسعار الفائدة.

ووفقا لاداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.ام.اي، تراجع احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة في اجتماع ايلول الى 30.6%، مقارنة مع 52.2% قبل اسبوع. وفي بيانات اخرى، قدرت الاسواق احتمال رفع الفائدة في ايلول عند 33%، مقابل 51.2% قبل شهر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس اداء العملة الاميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، الى ادنى مستوى له منذ مطلع حزيران، قبل ان يقلص جانبا من خسائره ليستقر في احدث تداولاته عند 99.53.

وفي اسواق العملات، ارتفع الين 0.01% الى 159.36 مقابل الدولار، مواصلا تعافيه من خسائره التي اعقبت تدخل السلطات لدعمه، رغم تجاهله الى حد كبير بيانات اظهرت نموا اقتصاديا يابانيا جاء اضعف من المتوقع.

وابقت الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان لوقف خسائر الين اسواق العملات في حالة ترقب، فيما تحول الاهتمام الى احتمال رفع بنك اليابان المركزي اسعار الفائدة قريبا. وكانت السلطات اليابانية والاميركية قد تدخلت في اسواق العملات اواخر تموز لوقف تراجع الين.

وفي الصين، اظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين تباطؤ نمو الانتاج الصناعي، فيما جاء نمو مبيعات التجزئة في تموز دون التوقعات، وتراجع الدولار 0.05% الى 6.741 مقابل اليوان في التعاملات الخارجية.

في المقابل، ارتفع الدولار الاسترالي 0.52% الى 0.7118 دولار اميركي.

الذهب يستفيد من ضعف الدولار وانحسار توقعات رفع الفائدة

وواصل الذهب صعوده اليوم الاثنين، مستفيدا من تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع اسعار الفائدة الاميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون ايضا مسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.

وبحلول الساعة 1555 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% الى 4426.52 دولار للاوقية، فيما زادت العقود الاميركية الاجلة للذهب تسليم كانون الاول 1.1% الى 4484.10 دولار.

وقال مدير استراتيجيات السلع الاولية في تي.دي سيكيوريتيز بارت ميليك، ان الذهب يستمد دعما من توقعات اتجاه الاقتصاد نحو بيئة من الركود التضخمي، في ظل تباطؤ سوق العمل وترجيحات بان يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفا اكثر تساهلا تجاه مستويات التضخم الحالية.

واضاف ان تراجع الدولار الى مستوى 100، الذي يعد مستوى مهما من الناحية النفسية، يمثل احد العوامل الرئيسية الداعمة لاسعار الذهب.

وتراجع الدولار الى ادنى مستوى له في اكثر من شهرين، ما جعل المعدن النفيس اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى، فيما قلصت الاسواق توقعاتها لرفع اسعار الفائدة بعد صدور تقرير الوظائف الاميركية الاسبوع الماضي، الذي جاء اضعف من المتوقع، وبيانات التضخم الاستهلاكي المتواضعة.

وتستفيد اسعار الذهب عادة من انخفاض اسعار الفائدة، نظرا الى ان المعدن النفيس لا يدر عائدا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤول ايراني كبير لرويترز ان طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز وفي انحاء المنطقة اذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في اشارة الى اتباع نهج اكثر هجومية.

وفي اسواق المعادن النفيسة الاخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% الى 66.44 دولار للاوقية، وزاد البلاتين 2% الى 1783 دولارا، فيما صعد البلاديوم 1.5% الى 1332.49 دولار.