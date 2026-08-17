قوة عضلات الفخذ قد تكون مفتاحا لحياة أطول وصحة أفضل

خبرني - كشفت دراسات جديدة عن علاقة لافتة بين حجم الفخذين وقوة عضلات الساقين وعدد من المؤشرات الصحية المهمة، بما في ذلك صحة القلب وضغط الدم والوظائف الإدراكية وخطر الوفاة.

وتشير النتائج إلى أن قوة عضلات الفخذين لا ترتبط فقط بالقدرة على الحركة وممارسة النشاط البدني، بل قد تكون مؤشرا على الحالة الصحية العامة، خاصة مع التقدم في العمر.

قوة الساقين وخطر الوفاة

بحثت دراسة استمرت خمس سنوات ونشرت في "المجلة الأمريكية للطب" العلاقة بين قوة عضلات الفخذ وخطر الوفاة لدى 1314 شخصا مصابا بمرض الشريان التاجي، وكان معظم المشاركين من الرجال ومتوسط أعمارهم 65 عاما.

وقاس الباحثون قوة عضلات الفخذ لدى المشاركين، ثم قارنوا النتائج بوزن الجسم لتحديد القوة النسبية للساقين.

وخلال فترة المتابعة، توفي 118 مشاركا، من بينهم 63 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت النتائج أن زيادة القوة النسبية للساقين بنسبة 10% ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 23%، وبانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 34%.

ويرجح الباحثون أن ضعف العضلات قد يرتبط بانخفاض النشاط البدني والقدرة على ممارسة التمارين، وهما عاملان يؤثران في صحة القلب والحالة البدنية بشكل عام.

حجم الفخذين وضغط الدم

لم تقتصر النتائج على قوة العضلات، إذ وجدت دراسة أخرى علاقة بين زيادة محيط الفخذين وانخفاض احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وشملت الدراسة 9520 بالغا من الصين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر. وبعد قياس محيط الفخذين وضغط الدم، قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعات وفقا لحجم الفخذين.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي الأفخاذ الأكبر كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكان الارتباط أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وبعد احتساب عوامل مثل العمر ومحيط الخصر والتدخين والتاريخ الطبي، بلغ انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم نحو 49% لدى أصحاب الأفخاذ الأكبر مقارنة بأصحاب الأفخاذ الأصغر.

قوة الساقين والوظائف الإدراكية

وفي دراسة أخرى، وجد الباحثون ارتباطا بين قوة عضلات الساقين وتحسن الأداء في اختبار للوظائف الإدراكية لدى بالغين تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عاما.

وشملت الدراسة 1508 مشاركين، خضعوا لقياس قوة الساقين ثم لاختبار إدراكي قصير. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتمتعون بساقين أقوى حققوا نتائج أفضل في الاختبار.

كيف تحافظ على قوة ساقيك؟

تعد تمارين المقاومة من أفضل الطرق للحفاظ على قوة عضلات الفخذين والساقين، ويمكن أن تشمل القرفصاء، وضغط الساقين، وتمارين الاندفاع ورفع الأثقال.

كما يساعد المشي وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الهوائية في الحفاظ على اللياقة والحركة، بينما تساهم تمارين المرونة والتوازن في دعم القدرة الوظيفية مع التقدم في العمر.

ولا تعني هذه النتائج أن كبر حجم الفخذين أو قوة عضلاتهما يضمنان حياة أطول، فالدراسات تظهر ارتباطات إحصائية ولا تثبت سببا مباشرا. ومع ذلك، تدعم النتائج أهمية الحفاظ على قوة العضلات والنشاط البدني باعتبارهما جزءا من نمط حياة صحي.