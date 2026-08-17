برسالة خاصة للجمهور التونسي.. إليسا تستعيد أجواء قرطاج بعد 17 عاما

خبرني - تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الأخير في تونس، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، موثقةً أجواء الحفل وتفاعل الحاضرين معها.

وعبّرت إليسا عن سعادتها بـالعودة إلى قرطاج بعد غياب دام 17 عامًا، ووجهت رسالة إلى جمهورها في تونس، كتبت فيها: «قرطاج، بعد 17 عامًا، وما زلتِ استثنائية كما كنتِ دائمًا. مشاركة اسمي مع أليسا، ملكة قرطاج، جعلتني أشعر حرفيًا وكأنني في بيتي. شكرًا تونس على ليلة أخرى لا تُنسى وذكريات خالدة».

وظهرت إليسا في الصور بإطلالة أنيقة خلال الحفل، كما حرصت على توثيق عدد من تفاصيل الأمسية وتفاعل الجمهور معها، بالتزامن مع عودتها إلى المسرح الأبرز في تونس بعد سنوات من الغياب.

وأحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا جماهيريًا في تونس، السبت، ضمن فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان «قرطاج الدولي». وجاء الحفل بعد غياب إليسا عن المهرجان لمدة 17 عامًا، لتلتقي مجددًا بالجمهور التونسي ضمن برنامج فعاليات الدورة الحالية من المهرجان.

وكانت إليسا قد أحيت خلال يوليو/ تموز الماضي حفلين ضمن فعاليات مهرجان «جرش للثقافة والفنون» في الأردن وموسم جدة في السعودية، على التوالي.

وجاءت تلك الحفلات قبل أيام من طرح أحدث أغانيها «لعبة الأيام»، التي انضمت إلى أعمالها الغنائية الأخيرة، بالتزامن مع استمرار مشاركتها في عدد من الفعاليات والحفلات الفنية في المنطقة.