الأردن على موعد مع أجواء حارة ودرجات حرارة تلامس الـ40 مئوية

خبرني - تأثرت بعض مناطق المملكة ولا سيما مناطق الأغوار الشمالية ومحافظتي إربد وعجلون خلال الأيام الماضية بأحوال جوية غير مستقرة تسببت بهطول أمطار رعدية كانت غزيرة في بعض المناطق وأدت إلى تشكل السيول في عدد من النطاقات الجغرافية ولا سيما منطقة الكرامة في الأغوار الشمالية.

وبحسب الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب من المتوقع أن تشهد المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعًا على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار ولطيفة خلال ساعات الليل.

إلا أنه اعتبارا من يوم الخميس يبدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية ما يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة خلال ساعات النهار في مختلف مناطق المملكة.

وتزداد حدة تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الجمعة حيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6 درجات مئوية وتتحول الأجواء إلى صيفية حارة في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات النهار فيما تكون ساعات الليل أكثر دفئا من المعتاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى منتصف الثلاثينيات المئوية في مختلف المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان يوم الخميس وتقارب نهايتها يوم الجمعة، أما مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة فتكون الأجواء شديدة الحرارة مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية.