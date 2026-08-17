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3 رافعات متنقلة.. «موانئ دبي العالمية» تحدث ميناء طرطوس السوري

  • 17 أغسطس 2026
  • 21:27
3 رافعات متنقلة موانئ دبي العالمية تحدث ميناء طرطوس السوري

خبرني - أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية، مرحلة رئيسية من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار، لتحديث ميناء طرطوس في سوريا، بتسلم ثلاث رافعات متنقلة يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء بنسبة 40%.

خطوة تدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويمثل تسليم الرافعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد 30 عاماً، ويستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتوليد فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد.

وتسهم الرافعات الجديدة في تسريع مناولة السفن وتقليل أوقات الانتظار ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على التعامل مع الحاويات والشحنات السائبة والبضائع غير المجزأة.

وقال فهد البنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في طرطوس، إن الاستثمار يعكس التزام المجموعة طويل الأمد بدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر إعادة بناء البنية التحتية التجارية وجذب الاستثمارات وتوليد الوظائف.

وأكد محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام، أهمية موقع ميناء طرطوس بوصفه بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشمل المراحل المقبلة تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة وإضافة معدات جديدة لمناولة الشحن وتوظيف التقنيات الرقمية، على أن يتم تحديث جدران الأرصفة بحلول نهاية 2027، بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجماً وترسيخ دوره بوابة رئيسية للتجارة السورية.

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