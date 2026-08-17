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  • إطلاق سلسلة من فعاليات "نادي اللغة الإنجليزية" في المحافظات لتطوير المهارات اللغوية والحياتية للشباب

إطلاق سلسلة من فعاليات "نادي اللغة الإنجليزية" في المحافظات لتطوير المهارات اللغوية والحياتية للشباب

  • 17 أغسطس 2026
  • 21:18
إطلاق سلسلة من فعاليات نادي اللغة الإنجليزية في المحافظات لتطوير المهارات اللغوية والحياتية للشباب

خبرني - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة جديدة من الفعاليات التفاعلية ضمن "نادي اللغة الإنجليزية"، والموجهة للشباب في مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم الاتصالية والأكاديمية.


​وتسعى هذه الفعاليات إلى الخروج عن الأطر التقليدية لتدريس اللغة عبر التركيز المباشر على مهارات المحادثة والاستماع الاستيعابي وتوسيع حصيلة المفرشات والمصطلحات، وتوفير بيئة داعمة تتيح للمشاركين ممارسة اللغة بثقة وتجاوز حواجز الخجل أثناء التحدث.

​ولا يقتصر النادي على كونه برنامجاً لتعلم اللغة فحسب، بل يمثل مساحة مكملة للتدريبات الأكاديمية بالتركيز على تطوير المهارات الحياتية والشخصية للشباب؛ إذ ينمي لديهم مهارات التفكير النقدي، تقبل الآراء المختلفة، التعبير عن الذات بوضوح، وتعزيز الثقة في العرض والتقديم أمام الآخرين، مما يرفع من جاهزيتهم للمتطلبات المهنية والفرص المستقبليّة.


​وعبّر عدد من المشاركين والمستفيدين من الفعاليات عن أهمية هذا النادي كمنصة تفاعلية تتيح لهم التطبيق العملي وتبادل الآراء حول قضايا ومواضيع متنوعة بلغة حية، مؤكدين أن الجلسات ساهمت بشكل ملموس في كسر حاجز التردد لديهم وتطوير قدراتهم على المحادثة والانخراط الإيجابي في النقاشات الجماعية.

إطلاق سلسلة من فعاليات
إطلاق سلسلة من فعاليات

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