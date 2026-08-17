«بطلة مول أرابيلا» بمصر.. كيف أنقذت «هيا» مصابي الانفجار؟

خبرني - تحولت طالبة الطب هيا عمرو فوزي إلى بطلة في أعقاب حادث مول أرابيلا بمصر، بعدما بادرت دون تردد إلى مساعدة المصابين وسط حالة من الهلع.

وروت هيا عمرو فوزي، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية الطب، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشتها عقب الحادث المأساوي الذي وقع في مول أرابيلا بـالتجمع في القاهرة الجديدة بمصر، موضحةً أنها تحركت سريعًا لمساعدة المصابين دون تردد.

وتحدثت هيا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، عن تفاصيل ما جرى، موضحةً أنها أدركت خطورة الموقف فور سماع صديقتها وهي تصرخ وتنهار، ما دفعها إلى التحرك للمساعدة.

وقالت الطالبة إنها شاهدت عددًا من الأشخاص ملقين على الأرض، بينما سادت حالة من الهلع بين الموجودين في المكان، ووصفت المشهد الذي واجهته في تلك اللحظات بأنه كان «صعبًا».

ورغم صعوبة الوضع، لم تتردد هيا في التحرك نحو المصابين، وركزت اهتمامها على تقديم المساعدة لهم، بعدما وجدت نفسها أمام موقف يتطلب سرعة التصرف والتعامل معه في أسرع وقت ممكن.

كيف تصرفت هيا عمرو فوزي؟

وقالت هيا، في وصفها للحظات التي سبقت تدخلها لمساعدة المصابين: «لميت شعري، كان أمرًا تلقائيًا حتى أقوم بالمساعدة على أكمل وجه في تركيز تام، وأنا ماكنتش مركزة وأنا بعمل كده».

وأوضحت أن اهتمامها خلال تلك اللحظات كان منصبًا بصورة كاملة على مساعدة المصابين، دون الالتفات إلى حالة الخوف والهلع التي أحاطت بالمكان.

وبعد الحادث، تحولت هيا عمرو فوزي إلى بطلة في نظر كثير من المصريين، بعدما بادرت إلى مساعدة المصابين في موقع الحادث، مستفيدةً من دراستها في كلية الطب للتعامل مع الموقف الصعب الذي واجهته.