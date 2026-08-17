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القبول الموحد: 52 ألف متقدم للبكالوريوس.. وهذا موعد انتهاء التقديم

  • 17 أغسطس 2026
  • 20:29
القبول الموحد 52 ألف متقدم للبكالوريوس وهذا موعد انتهاء التقديم

خبرني - قال مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، الاثنين، إن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي الساعة 12 مساء يوم الخميس 20 الشهر الحالي.

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط تنتهي الساعة 12 مساء يوم الأحد 23 الشهر الحالي.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين لمرحلة البكالوريوس حتى اللحظة 52656، بينما عدد الطلبة المتقدمين للدبلوم المتوسط 12746.

وقال إن مجلس التعليم العالي قرر قبول 41844 طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس.

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