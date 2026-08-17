أسترازينيكا: وقف تجربة دواء جديد لسرطان الرئة بعد نتائج غير مرضية

خبرني - توقفت شركة أسترازينيكا عن تجربة سريرية متقدمة لعقار فولروستوميغ، بعدما أظهرت النتائج ضعف فرص تحقيق العلاج لأهدافه الرئيسية في مواجهة أورام الرئة.

أعلنت شركة أسترازينيكا، اليوم الإثنين 17 أغسطس/آب 2026، وقف تجربة سريرية في مرحلة متقدمة لعقار فولروستوميغ، بعد أن أظهرت النتائج أن العلاج من غير المرجح أن يحقق أهدافه الرئيسية.

وكانت التجربة تختبر فعالية فولروستوميغ، إلى جانب العلاج الكيميائي، لدى مرضى مصابين بأورام الرئة غير صغير الخلايا المنتشر، خاصة المرضى الذين تخلو أورامهم من بروتين PD-L1.

وجاء قرار وقف التجربة بناءً على توصية لجنة مستقلة لمراقبة البيانات، بعدما خلصت إلى أن تركيبة العلاج لن تحقق الهدفين الرئيسيين للدراسة، وهما تحسين البقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض، أو البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

ويمثل القرار تراجعًا جديدًا لخط إنتاج أسترازينيكا الدوائي، بعد سلسلة من نتائج التجارب السريرية غير المرضية التي شهدتها الشركة خلال العام الجاري.

وأوضحت أسترازينيكا أن ملف السلامة الخاص بفولروستوميغ عند استخدامه بالتزامن مع العلاج الكيميائي جاء متوافقًا مع البيانات المعروفة لكل دواء على حدة.

وأكدت الشركة عدم رصد أي إشارات جديدة تتعلق بالسلامة خلال التجربة، مشيرة إلى أن قرار وقف الدراسة يرتبط بعدم تحقيق الفعالية المطلوبة، وليس بظهور مخاوف سلامة جديدة.

ويأتي وقف التجربة في وقت تراهن فيه شركات الأدوية الكبرى على تطوير علاجات جديدة للسرطانات المتقدمة، وسط منافسة قوية لتقديم خيارات أكثر فعالية للمرضى.