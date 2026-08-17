فيديو زوجة سوهاج.. سر مقاطع قضية الشوش التي أعادت زوجًا من ليبيا ليقتل 3 أشخاص

خبرني - أثارت قضية «فيديو زوجة سوهاج» في مصر اهتمامًا واسعًا، بعدما تحولت خلافات أسرية بدأت أثناء وجود الزوج للعمل في ليبيا إلى جريمة قتل راح ضحيتها زوجته وشابان، في منطقة مساكن الشوش التابعة لقرية بلصفورة بمحافظة سوهاج.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، تلقى أثناء وجوده في ليبيا رسائل ومقاطع من حسابات مجهولة تتعلق بزوجته، قبل أن يعود إلى مصر للتحقق من الأمر، ثم تتطور الأحداث داخل مسكن الزوجية وتمتد إلى ورشة قريبة، لتنتهي بمقتل 3 أشخاص.

وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل الواقعة، فيما قررت حبس المتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة وأقوال الشهود والملابسات المرتبطة بالجريمة.

فيديو زوجة سوهاج.. كيف بدأت القصة من ليبيا؟

وفقًا للرواية المنسوبة إلى المتهم في التحقيقات، كان يعمل في ليبيا لتوفير احتياجات أسرته، قبل أن يتلقى رسائل من حسابات وهمية تتضمن صورًا ومقاطع مرتبطة بزوجته.

وأفادت مصادر صحفية مصرية نقلت تفاصيل التحقيقات بأن الرسائل تضمنت أيضًا معلومات أثارت شكوكه بشأن وجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص في المنطقة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوهاج.

وتشير روايات أخرى متداولة في التحقيقات إلى أن المقاطع استُخدمت في محاولة لابتزاز الزوجة، مع مطالبات مالية مقابل عدم نشرها، قبل أن تتطور الأمور إلى تداول بعض المحتوى عبر الإنترنت.

وهذه التفاصيل تظل ضمن ما ورد في روايات المتهم والتحقيقات، ولا تمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن حقيقة العلاقة أو المسؤولية عن تصوير المقاطع ونشرها.

عودة الزوج من ليبيا إلى سوهاج

بعد تلقيه المعلومات والمقاطع، عاد الزوج من ليبيا إلى مصر، وتوجه إلى مسكنه في منطقة مساكن الشوش، بحسب أقواله.

وأوضحت التحقيقات الأولية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن مواجهة وقعت داخل المنزل بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاتها.

وبحسب الرواية المنسوبة إليه، لم تتوقف الأحداث داخل المنزل، إذ خرج بعد ذلك وتوجه إلى ورشة قريبة، حيث وقعت مواجهة أخرى انتهت بمقتل شابين.

مقتل 3 أشخاص في قضية الشوش

أسفرت الواقعة عن مقتل الزوجة وشابين، لتصبح حصيلة الجريمة ثلاثة قتلى في منطقة مساكن الشوش بسوهاج.

وأفادت تقارير محلية بأن الضحايا هم الزوجة حسناء، وشابان من المنطقة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها فور تلقي البلاغ وانتقلت إلى موقع الحادث.

كما جرى التعامل مع مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرض المتهمين على جهات التحقيق.

ماذا حدث داخل مسكن الزوجية؟

تشير الرواية الأولية إلى أن المواجهة الأساسية بدأت داخل منزل الزوجية عقب عودة الزوج من ليبيا.

وبحسب ما نُسب إلى المتهم، كان يريد مواجهة زوجته بشأن المعلومات التي وصلته أثناء وجوده خارج البلاد، قبل أن تتحول المناقشة إلى مشادة واعتداء أفضى إلى وفاتها.

وتفحص جهات التحقيق رواية المتهم إلى جانب الأدلة الأخرى، بما في ذلك التحريات وأقوال الشهود والآثار الموجودة في موقع الحادث، للوصول إلى التسلسل الدقيق للأحداث.



الشابان في قضية الشوش

بعد الواقعة داخل المنزل، توجه المتهم إلى ورشة قريبة، حيث وقعت مواجهة انتهت بمقتل شابين.

وتشير التحقيقات إلى أن الشابين كانا من الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم، بحسب رواية المتهم، بالمعلومات التي تلقاها عن زوجته أثناء وجوده في ليبيا.

وتعمل جهات التحقيق على تحديد طبيعة علاقة كل من الضحايا بالواقعة، وما إذا كانت هناك صلة فعلية بينهم وبين المقاطع أو الرسائل التي تلقاها المتهم، وذلك من خلال التحريات وفحص الأدلة.

فيديوهات وابتزاز.. ما الذي تفحصه التحقيقات؟

أحد أهم محاور التحقيقات يتعلق بالمقاطع التي تلقاها الزوج أثناء وجوده في ليبيا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عن التحقيقات، تلقى المتهم محتوى من حسابات مجهولة، وتضمنت الرسائل مطالبات مالية مقابل عدم نشر مواد مرتبطة بزوجته.

وتفحص الجهات المختصة مصدر هذه الحسابات، وطبيعة الرسائل التي أُرسلت، وكيفية تداول المقاطع، وما إذا كانت هناك وقائع ابتزاز إلكتروني سبقت الجريمة.

كما يمثل هذا الجانب جزءًا منفصلًا عن جريمة القتل نفسها، إذ إن ثبوت وجود ابتزاز أو تصوير أو نشر غير قانوني لا يغيّر تلقائيًا من المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل، وهي أمور تحددها التحقيقات والمحكمة وفق الأدلة والقانون.

اعترافات المتهم في قضية الشوش

أدلى المتهم بأقوال تفصيلية أمام جهات التحقيق حول الدافع الذي قال إنه قاده إلى العودة من ليبيا، ثم تفاصيل المواجهات التي وقعت بعد وصوله إلى سوهاج.

وتضمنت أقواله، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، رواية عن علاقته بزوجته، والمعلومات التي تلقاها أثناء وجوده في الخارج، ثم ما حدث داخل المنزل وبعد خروجه منه.

كما نقلت تقارير أخرى عنه عبارات تعكس موقفه من الجريمة، بينما واجهته جهات التحقيق بالتحريات والأدلة المتاحة في القضية.

وتبقى هذه الاعترافات أقوالًا للمتهم ضمن التحقيقات، ولا تصبح إدانة نهائية إلا وفق ما تنتهي إليه جهات التحقيق وما يصدر عن القضاء.

القبض على المتهم وشقيقه

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من ضبط المتهم عقب وقوع الجريمة، كما ألقت القبض على شقيقه، الذي أصبح متهمًا ثانيًا في القضية.

وباشرت جهات التحقيق استجواب المتهمين، إلى جانب الاستماع إلى الشهود وفحص التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم.

قضية الشوش.. ماذا تقول التحقيقات عن الدافع؟

تدور التحقيقات حول مجموعة من الوقائع المتشابكة بدأت، وفق الرواية المنسوبة إلى المتهم، برسائل ومقاطع تلقاها أثناء وجوده في ليبيا، ثم عودته إلى سوهاج، ومواجهته لزوجته، وبعدها وقوع جريمة قتل داخل المنزل وأخرى في ورشة قريبة.

وفي الوقت نفسه، تبحث جهات التحقيق في حقيقة ما إذا كانت هناك علاقة بين الضحايا والمقاطع التي تلقاها المتهم، وما إذا كانت الرسائل جزءًا من عملية ابتزاز إلكتروني، ومن يقف وراء الحسابات التي أرسلت المحتوى.

كما يجري فحص روايات جميع الأطراف والشهود للوصول إلى تسلسل زمني دقيق للواقعة، بعيدًا عن الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تطورات جديدة في فيديو زوجة سوهاج وقضية الشوش

شهدت القضية تطورات متلاحقة منذ وقوع الجريمة، مع ظهور روايات جديدة من أقارب المتهم ودفاعه وشهود من المنطقة، إلى جانب استمرار التحقيقات الرسمية.

كما أثارت القضية نقاشًا قانونيًا حول مدى تأثير المقاطع أو ما يعتقده المتهم بشأن علاقة زوجته على المسؤولية الجنائية، إذ يؤكد متخصصون قانونيون أن وجود خلافات زوجية أو مقاطع متداولة لا يمنح صاحبها حق ارتكاب جريمة قتل.

وتظل الصورة النهائية للقضية مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية من أدلة ووقائع، وما تقرره جهات القضاء لاحقًا.

فيديو زوجة سوهاج.. القصة في نقاط

بدأت تفاصيل القضية أثناء وجود الزوج للعمل في ليبيا.

تلقى، بحسب أقواله، رسائل ومقاطع من حسابات مجهولة.

تضمنت الرسائل معلومات أثارت شكوكه بشأن زوجته.

عاد الزوج إلى سوهاج لمواجهة ما وصله من معلومات.

وقعت مواجهة داخل مسكن الزوجية انتهت بمقتل الزوجة.

امتدت الأحداث إلى ورشة قريبة، حيث قتل شابان.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج وشقيقه.

قررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يجري فحص المقاطع والحسابات والرسائل والتحريات لتحديد حقيقة ما سبق الجريمة.

لا تزال المسؤوليات الجنائية النهائية مرتبطة بنتائج التحقيقات وما يصدر عن القضاء