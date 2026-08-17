لقطة أمام أبو الهول تقلب الصور التذكارية إلى قضية.. توقيف أردني وفتاة مصرية

خبرني - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب أردني وفتاة مصرية بعد تداول صور لهما أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول تضمنت إشارات اعتبرت مسيئة وخادشة للآداب العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مباحث السياحة والآثار صورا للشخصين أثناء وجودهما في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ظهرا خلالها وهما يقومان بإشارات أثارت استياء بسبب طبيعتها المسيئة، بحسب ما أفادت به التحريات الأولية.

وبتكثيف الفحص والتحريات تبين أن أحد الشخصين شاب أردني الجنسية، فيما كان الآخر فتاة مصرية، وأنهما كانا يلتقطان صورا تذكارية أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول أثناء قيامهما بتلك الإشارات.

وأثارت الصور المتداولة استياء عدد من المواطنين، الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة، لتتحرك الجهات المختصة وتتمكن من ضبط الشخصين واقتيادهما إلى جهات التحقيق.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما يجري فحص الصور والتسجيلات المتداولة وما إذا كانت التصرفات المرتكبة تشكل مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

وتأتي الواقعة في ظل تشديد السلطات المصرية على حماية المواقع الأثرية والسياحية والتعامل مع أي سلوكيات من شأنها الإساءة إلى تلك المواقع أو مخالفة القواعد المنظمة لزيارة المناطق الأثرية.

وتعد منطقة أهرامات الجيزة، التي تضم أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وتمثال أبو الهول، واحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر، وتستقبل زوارا من مختلف أنحاء العالم على مدار العام.

وتولي السلطات المصرية أهمية خاصة للحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الأثرية وتنظيم سلوك الزائرين، في ظل المكانة التاريخية والسياحية التي تتمتع بها منطقة الأهرامات باعتبارها أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم.