أنس بوخش يوضح حقيقة الجدل حول حلقة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

خبرني - أثار ظهور الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «ABtalks» حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من المقاطع القصيرة من الحلقة، والتي فتحت بابًا للانتقادات والتعليقات بشأن طبيعة علاقتهما وطريقة

ومع تصاعد الجدل، خرج الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، مقدم البرنامج، للرد على ما أثير، موضحًا أن الحكم على الحوار من خلال مقاطع مجتزأة قد يؤدي إلى فهم بعض التصريحات بصورة مختلفة عن مضمونها الحقيقي.

أبرز الانتقادات التي واجهت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

تركزت بعض ردود الفعل على عدد من المواقف التي تناولها الزوجان خلال الحلقة، خاصة حديثهما عن الغيرة والسفر وطبيعة الاختيارات داخل العلاقة الزوجية.

كما أثار ظهور هشام جمال وهو يتحدث في أجزاء من الحوار بشكل أكبر من ليلى تساؤلات بين بعض المتابعين، بينما رأى آخرون أن بعض تصريحاتهما كشفت عن تفاصيل شخصية كان من الأفضل عدم تداولها بهذا الشكل.

ولفتت بعض المقاطع المتداولة الانتباه إلى حديث ليلى عن فكرة اختيار هشام لها، وتصريحها بشأن إمكانية أن يرى امرأة أفضل منها، وهو ما اعتبره بعض المتابعين نوعًا من الغرور، قبل أن توضح لاحقًا أن الكلام جاء في سياق حديث عن الغيرة، وأن المقطع المنتشر لم يعرض الحوار كاملًا.

ليلى أحمد زاهر ترد على الانتقادات

من جانبها، أوضحت ليلى أحمد زاهر أن أجزاء من الحلقة جرى اقتطاعها، ما تسبب في تغيير المعنى الذي أرادته في بعض تصريحاتها.

وكشفت أن تصوير الحلقة تم خلال أواخر فترة حملها، وأنها كانت تشعر بالتعب وقتها، ولذلك طلبت من هشام مساعدتها بصورة أكبر في إدارة الحوار، موضحة أن انخفاض طاقتها كان السبب وراء ظهوره بشكل أكبر في بعض أجزاء اللقاء.

كما تحدثت عن موقف السفر الذي أثار جدلًا، مؤكدة أن الواقعة حدثت بالفعل، لكنها أشارت إلى أن هشام راجع نفسه بعد ذلك واعترف بأن تصرفه لم يكن صحيحًا، وأنه لم يتكرر منذ ذلك الحين.

وأكدت ليلى أن علاقتها بهشام قائمة على الاختيار المتبادل، قائلة إنها اختارته كما اختارها، وأنها ترى فيه الشخص المناسب لها، مشيدة بطريقة تعامله معها ووقوفه إلى جانبها خلال فترة الحمل.

أنس بوخش: شاهدوا الحلقة كاملة

بدوره، أكد أنس بوخش أن كثيرًا ممن وجهوا الانتقادات إلى هشام جمال لم يشاهدوا الحلقة كاملة، وإنما اعتمدوا على ثوانٍ ومقاطع قصيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا مقدم «ABtalks» الجمهور إلى مشاهدة الحوار كاملًا قبل تكوين أي أحكام، موضحًا أن ليلى وصلت إلى التصوير وهي متعبة، وأنه كان حريصًا على مراعاة حالتها وعدم الضغط عليها، لذلك منح هشام مساحة أكبر في إدارة الحوار.

وأشار بوخش أيضًا إلى أن أسرة ليلى، وفي مقدمتها والدها الفنان أحمد زاهر، قادرة على تقديم النصيحة لها إذا رأت وجود أمر يستدعي ذلك، مؤكدًا أن تقييم العلاقات الشخصية من خلال مقاطع قصيرة قد لا يعكس الصورة الكاملة.