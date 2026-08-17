بعد 9 أشهر على انهياره.. إعادة طرح عطاء تأهيل سور الكرك قبل موسم الأمطار

خبرني - تستعد الجهات المعنية لإعادة طرح عطاء أعمال تأهيل وترميم سور مدينة الكرك التراثي، بعد نحو 9 أشهر على انهيار جزء منه، في وقت أكدت فيه الجهات الحكومية السعي لإنجاز أعمال تأمين السور قبل نهاية العام.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب سالم العمري، إن اللجنة تابعت ملف انهيار جزء من الجدار الحامل لسور مدينة الكرك، وخاطبت وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، بهدف إعادة تأهيل الموقع وتدعيم السور وإعادة إنشاء الجزء المنهار.

وأوضح العمري، في تصريحات لفضائية «المملكة»، أن دراسة أُجريت للسور وأسباب الانهيار، وخلصت توصيات مجلس البناء الوطني ولجنة الانهيارات، بمشاركة وزارة الأشغال العامة، إلى اعتماد أسلوب محدد لتنفيذ أعمال التأهيل.

وأشار إلى أن رئاسة الوزراء تدخلت في الملف، وشُكلت لجنة لمتابعته، مع الحصول على وعد ببدء الأعمال في موعد أقصاه الأول من أيلول المقبل.

وبيّن أن طريقة البناء التي أوصت بها الجهات المختصة في البداية غير متوفرة في الأردن، وتستخدم عادة في المناطق التي توجد فيها أنهار أو مناطق ساحلية.

وأضاف أن العطاء طُرح مرتين، إلا أن مقاولًا واحدًا تقدم إليه قبل أن يعتذر عن استكمال تنفيذ المشروع، ما أدى إلى تأخير الأعمال لنحو 9 أشهر.

وأوضح أن الجهات المعنية أعادت دراسة الموقع، وعادت إلى مجلس البناء الوطني ولجنة الانهيارات ووزارة الأشغال العامة، التي أقرت طريقة إنشاء مختلفة عن الطريقة التي أوصي بها في البداية.

وقال العمري إن تعديلات بسيطة تُجرى حاليًا على وثائق العقود والعطاء، تمهيدًا لإعادة طرحه واستدراج المقاولين لتنفيذ أعمال تدعيم السور.

تحذير من تأخير المعالجة

وأكد العمري أن لجنة السياحة والآثار النيابية سجلت عتبها على ما وصفه بالبطء والتباطؤ وعدم الاهتمام الكافي بالملف، معتبرًا أن تأخير معالجة المشكلة لمدة 9 أشهر، بالتزامن مع قرب حلول الموسم المطري، أمر «كارثي».

وأشار إلى أن اللجنة طالبت مديريات الآثار بإعداد تقارير استباقية لمختلف المواقع الأثرية ومراقبتها قبيل دخول الموسم المطري، بهدف رصد أي مشكلات ومعالجتها قبل تفاقمها.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات استباقية للمواقع الأثرية، خصوصًا قبل الموسم المطري، والعمل وفق مبدأ الوقاية، مؤكدًا أهمية إعداد تقارير من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة قبل بدء الموسم.

ولفت إلى أن تغيير طريقة التنفيذ، بعد عدم وجود مقاولين مستعدين للعمل وفق الطريقة التي أقرها مجلس البناء الوطني، إلى جانب الحصول على موافقة الاستشاري وتعديل وثائق العطاء، من شأنه أن يسهم في إنجاز المشروع.

ويشمل العطاء الجديد حماية الجزء المتبقي من السور، وإعادة إنشاء الجزء المتضرر والمنهار، إضافة إلى معالجة وتصريف مياه الأمطار والساحات الخارجية.