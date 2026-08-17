طهبوب: خطوات جديدة لتحريك ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

خبرني - أكدت النائب ديمة طهبوب أهمية تحريك ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة باستجابة وزارة العمل لمتابعتها وتقديمها معلومات وأرقامًا حول واقع تشغيلهم والاستفادة من برامج التشغيل الحكومية.

وقالت طهبوب، في منشور عبر صفحتها، إنها تتابع مع وزارة العمل عددًا من المحاور المتعلقة بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها أعداد العاملين المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، والاستفادة من المنصة الخاصة بهم، ومدى التزام المؤسسات بالنسبة القانونية المقررة لتشغيلهم.

وأوضحت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 172 شخصًا، بينهم 98 من الذكور و74 من الإناث، إضافة إلى 137 مستفيدًا من التدريب الداخلي أثناء العمل، و28 مستفيدًا من تدريب المهارات الحياتية والسلامة والصحة المهنية.

وأضافت أن منصة البرنامج تتضمن خانة تتيح للمتقدم الإفصاح عن كونه من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد نوع الإعاقة، بهدف حصر الأعداد والأنواع وتأمين فرص عمل مناسبة، مع مراعاة السرية وعدم التمييز.

وبينت طهبوب أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من دعم الأجور لمدة ستة أشهر، وبدل المواصلات، والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مبلغ إضافي مخصص للإناث.

وأشارت إلى أن أبرز ثلاث شركات مستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل شغلت 39 شخصًا من ذوي الإعاقة، بواقع 24 شخصًا في شركة الأزياء التقليدية بنسبة 61.4%، و10 أشخاص في شركة إيبيك ديزاينر ليمتد الأردن بنسبة 35.6%، و5 أشخاص في الشركة الدولية لأعمال خدمة التواصل بنسبة 12.8%.

ولفتت إلى أن النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 4%، معتبرة أن تطبيقها يمثل حقًا أصيلًا لهم وليس منّة أو تفضلًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت طهبوب عن تأسيس الشبكة الأردنية للأعمال والإعاقة، وهي مبادرة وطنية أطلقها القطاع الخاص بالشراكة مع جهات أخرى وباستضافة غرفة صناعة الأردن، وتهدف إلى تعزيز التشغيل الدامج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت بالمبادرة، معتبرة أنها خطوة إيجابية من القطاع الخاص يمكن البناء عليها لتقديم نموذج متقدم في توفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت طهبوب أن هناك المزيد من العمل المطلوب في هذا الملف ليصبح ضمن قائمة الأولويات، مشيرة إلى أن الخطوات الحالية تصب في الاتجاه الصحيح، ومؤكدة استمرار المتابعة.