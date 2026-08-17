الاردن .. التحفظ على مغارة يشتبه بأنها أثرية في بيادر وادي السير

خبرني - تحفّظت الأجهزة الأمنية على مغارة يُشتبه بأنها أثرية، بعد اكتشافها من قبل كوادر أمانة عمّان الكبرى أثناء تنفيذ أعمال صيانة في أحد شوارع منطقة بيادر وادي السير.

وبحسب المعلومات الأولية، عثرت كوادر الأمانة على فتحة تقود إلى المغارة خلال أعمال الصيانة، ما دفع إلى إيقاف العمل وإبلاغ الجهات المختصة، التي حضرت إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة لحمايته ومنع الاقتراب منه.

وجرى التحفظ على الموقع لحين قيام الجهات المعنية بالآثار بالكشف عليه، وتحديد طبيعة المغارة والتحقق مما إذا كانت تضم معالم أو موجودات أثرية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف من تعرض مواقع قد تكون ذات قيمة أثرية للعبث، خصوصًا أن المنطقة شهدت سابقًا أعمال حفر وتنقيب عشوائية يُعتقد أنها نُفذت بحثًا عن الدفائن والذهب.

ولا تزال المعلومات المتعلقة بتاريخ المغارة وطبيعتها قيد التحقق، بانتظار نتائج الكشف الرسمي من الجهات المختصة.