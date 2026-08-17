مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم تحتفيان بنجاح 117 نزيلاً في الثانوية العامة

خبرني - احتفلت مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم، الاثنين، في مركز إصلاح وتأهيل جويدة، بنجاح 117 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد فلاح المجالي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس نواف العجارمة.

وجاء هذا التكريم بتوجيه من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تقديراً لجهود النزلاء الأكاديمية وتحفيزاً لهم على استكمال تعليمهم وبناء مستقبل أكثر استقراراً وإنتاجية، وبما يُجسد النهج الإصلاحي والإنساني الذي تنتهجه المديرية، والقائم على إتاحة الفرص أمام النزلاء لتطوير قدراتهم العلمية والمعرفية، وتمكينهم من استثمار فترة وجودهم داخل المراكز بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدد محكومياتهم.

وأكدت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن النتائج المتميزة التي حققها النزلاء تعكس نجاح البرامج التعليمية المنفذة داخل المراكز، وما توفره من بيئة تعليمية محفزة وداعمة للراغبين في استكمال تحصيلهم العلمي، إلى جانب دورها في تنمية المهارات وبناء القدرات وفتح آفاق جديدة أمامهم لمستقبل أفضل.

وتواصل مديرية الأمن العام، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية، تطوير البرامج التعليمية والمهنية والتأهيلية المُقدمة للنزلاء، ضمن رؤية إصلاحية متكاملة ترتكز على إعادة التأهيل والتمكين، وإعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع أفراداً فاعلين وقادرين على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.

وتخلل الاحتفال الذي حضره ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية والدولية الشريكة ، عدد من الفقرات الفنية والشعرية التي قدمها النزلاء، عكست مواهبهم وإبداعاتهم، وما توفره مراكز الإصلاح والتأهيل من بيئة داعمة لصقل الطاقات وتنمية القدرات، إلى جانب البرامج التعليمية والتأهيلية المتنوعة التي تنفذها.