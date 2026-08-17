البنك المركزي يحذر الأردنيين من رسائل احتيالية: (حسابك سيتوقف)

خبرني - حذّر البنك المركزي المواطنين من التعامل مع الرسائل التي تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية، أو تدعو إلى الضغط على روابط إلكترونية غير موثوقة، حتى وإن بدت الرسالة في ظاهرها رسمية.

وأكد البنك، في تحذير صدر اليوم الاثنين، ضرورة الحذر من الرسائل التي تستخدم عبارات تهديد أو استعجال، مثل: "حسابك سيتوقف" أو "حدّث بياناتك الآن"، بهدف دفع المتلقي إلى اتخاذ إجراء سريع دون التحقق من مصدر الرسالة.



ودعا البنك المواطنين إلى التأكد من مصدر أي رسالة تصلهم، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة بياناتهم، مشددًا على أن الرسائل التي تتضمن طلبات عاجلة تستدعي مزيدًا من الحذر والتحقق.