الخارجية الصينية: العلاقات الصينية الأردنية شهدت تطورا مطردا ومعمقا

خبرني - قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين هي التاسعة منذ اعتلاء جلالته العرش، مشيرا إلى أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف في تصريح صحفي نشرته السفارة الصينية في عمّان إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، سيلتقيان الملك، كما سيزور جلالته مدينتي شنغهاي وشنتشن.

وأوضح أن الصين والأردن تجمعهما صداقة راسخة، وأن العلاقات الصينية الأردنية شهدت، في ظل التوجيهات الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والملك عبدالله الثاني، تطوراً مطرداً ومعمقاً، وحقق التعاون في مختلف المجالات إنجازات كبيرة، إلى جانب تزايد التبادلات الودية بين البلدين.

وأشار إلى أن الصين ستعمل مع الأردن، بمناسبة الزيارة، على توطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون والمنفعة المتبادلة، وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني، وتوثيق التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، بما يرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والأردن إلى مستوى جديد، ويقدم إسهامات في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وغادر الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية.

ويعقد الملك خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وأدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لـ الملك، بحضور هيئة الوزارة.