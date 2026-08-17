كيف تفاعلت مواقع التواصل مع الأنباء عن قرب اعتزال رونالدو؟

خبرني - قال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً إنه يعتقد أن هذا العام سيكون "على الأرجح" الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف في مقابلة مع مجلة فوغ الشهيرة نُشرت الأحد: "هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثاً استثنائياً"، مشيراً إلى أن مستقبله بعد كرة القدم "مرسوم بالكامل".

تأتي تصريحات رونالدو عن احتمال اعتزاله كرة القدم بعد أيام من زواجه رسمياً من شريكته عارضة الأزياء والمؤثرة، جورجينا رودريغيز، في حفل بالبرتغال، وكذلك بعد أسابيع من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي.

وتحدّث رونالدو، الذي رسّخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بتسجيله أكثر من 950 هدفاً مع الأندية والمنتخب، سابقاً عن اعتزاله "قريباً" أو خلال "عام أو عامين".

وقد تباينت ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات رونالدو، ورأى بعضهم، ومن بينهم المعلّق الرياضي حفيظ دراجي، أن النجم البرتغالي الملقب بـ"الدون" ليس بحاجة لموسم إضافي لكي يحقق إرثاً استثنائياً في كرة القدم، بل إنه قد حققه بالفعل.

وفي تعليقاتهم على منشور دراجي، تباينت آراء المغردين فمنهم من اعتبر رونالدو أسطورة لن تتكرر، وكتب حساب @mohannad_alkase: "مش واحد من أعظم من لمسو الكرة، بل هو أفضل وأعظم لاعب على مر العصور، ولا أتوقع بالمستقبل أن تجد لاعباً يشبه رونالدو".

وكتب حساب يحمل اسم محمد الغامدي: "ما أجمل النهاية عندما تكون في فريق النصر السعودي الكبير".

لكنّ آخرين اعتبروا المنشور يتضمن "مجاملة زائدة" لرونالدو، وقللوا من إنجازاته في الملاعب ومنهم من قارنه بمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب حساب @Joeyaljarallah: "ليس من أفضل 20 لاعباً، وميسي (هو) الأسطورة الوحيد بتاريخ كرة القدم". واستبعد آخرون قدرة رونالدو على تحقيق حلمه بتسجيل رقم قياسي بإحراز ألف هدف، وهو الرقم الذي يقترب منه الدون بالفعل.

لكنّ حساباً يحمل اسم إياد عدّد إنجازات رونالدو، معتبراً أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

ماذا عن مستقبله؟

وعن التخطيط لحياته في مرحلة ما بعد كرة القدم، قال رونالدو: "لديّ أشياء كثيرة تبقيني منشغلاً، ومن الصعب أن أذكر شيئاً واحداً فقط"، مُعدّداً السفر ورياضة البادل من بين أنشطته المفضلة.

وتابع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي قائلاً: "لأن كرة القدم قد تترك فراغاً كبيراً، عليك أن تملأ وقتك بطرق مختلفة، وليس بطريقة واحدة فقط".

وقال لمجلة فوغ إنه يريد "الاستمرار في الاستمتاع بما كسبته، بما كسبناه. ففي النهاية كانت 25 عاماً مليئة بالتضحيات"، في إشارة إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وتزوج رونالدو شريكته منذ سنوات الإسبانية من أصل أرجنتيني، جورجينا رودريغيز، في مراسم خاصة أُقيمت الثلاثاء الماضي في منتجع كاشكايش البرتغالي.

ووصفت وسائل الإعلام البرتغالية الزفاف بأنه "زفاف العام"، وقالت إن الزوجين عقدا قرانهما في 11 أغسطس/آب في مدينة كاشكايش الساحلية بالقرب من لشبونة، وإن أطفالهما الخمسة حضروا الحفل.

تشكيك

شكّك مغردون آخرون في إمكانية اعتزال رونالدو بالفعل نهاية هذا الموسم الكروي، ومن بينهم حساب يحمل اسم موسى.

وعلّق حساب يحمل اسم ماركو قائلاً: "لا مستحيل، رونالدو بيعتزل بعد اليورو، لو أنه ناوي يعتزل بيصرح قبل بداية الموسم".

وكتب حساب @Abdullah_RM14: "بالله بيعتزل على كأس الأمم أكيد البرتغال الآن عندهم فرصة كبيرة يحققون اليورو وكأس العالم مع جيسوس. يعتبر جيسوس هو أفضل مدرب يدرب البرتغال من بدء مسيرته مع المنتخب. بيجدد ثلاث سنوات مع النصر وبتشوف".

وأيّد حساب يحمل اسم محمد هذا الرأي، وكتب: "مستحيل لسبب. لو كان هو الموسم الأخير كان أعلن اعتزاله دولياً مع المنتخب".

لكن حساب @NassexR رجّح ذلك وكتب: "أتوقع لو وصل 1000 هدف احتمال (نعم) وبقوة".

وبدا الأمر متوقعاً بالنسبة لعبد الرحمن الذي كتب: "ايه من مباراة إسبانيا في كأس العالم خلاص توقعت ذا آخر موسم".

وعلّق حساب يحمل اسم مبارك: "متأكد آخر موسم مع النصر بس السوال هل بيروح لنادي غيره أو بيعتزل".

أما زايد العنيزي فقد توقع استمرار النجم البرتغالي في الملاعب وكتب على حسابه @iizaydx: "الدون عنده طاقة للعب لأكثر من موسمين (إضافيين)".

"مساعدة نادي النصر"

المغرد سعود السليمان ناقش أمراً آخر، إذ دعا رونالدو إلى استغلال شهرته وعلاقاته في مساعدة نادي النصر على عبور "ضائقته المالية" عبر استقطاب رعاة للنادي.

ويلعب رونالدو حالياً في صفوف نادي النصر السعودي. ويرتبط قائد المنتخب البرتغالي بعقد مع النصر حتى يونيو/حزيران من عام 2027، وبالتالي فإنه قد يسدل الستار على مسيرته الكروية عبر بوابة الدوري السعودي.