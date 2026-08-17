أين اختفت مقاطع فيديوهات زوجة سوهاج؟ حساب وهمي وصور مثيرة

خبرني - تتواصل تحقيقات أجهزة الأمن المصرية في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش في سوهاج، وسط ظهور تفاصيل جديدة بشأن المقاطع والصور التي تحدث عنها المتهم أمام جهات التحقيق، في الوقت الذي نفى فيه دفاعه وجود «فيديوهات مخلة» أو تعرض موكله للابتزاز.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم، بدأت شرارة الخلاف بعد تلقيه رسائل من حساب وهمي على موقع «فيسبوك»، تضمنت صورًا لزوجته، قال إنها أثارت شكوكه بشأن وجود علاقة بينها وبين أحد الضحايا، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة انتهت بمقتلها ومقتل شابين آخرين.

بحسب أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، تلقى أثناء وجوده خارج مصر رسائل عبر حساب وهمي على «فيسبوك»، تضمنت صورًا لزوجته، وقال إن محتوى الرسائل دفعه إلى الاعتقاد بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الواقعة.

وأثارت الرسائل، وفق روايته، حالة من الغضب لديه، قبل أن يقرر مواجهة زوجته بما وصل إليه، لتتطور المواجهة لاحقًا بصورة انتهت بمقتلها.

وتفحص جهات التحقيق حاليًا رواية المتهم بشأن الحساب الإلكتروني والرسائل والصور، إلى جانب الأدلة الأخرى الموجودة في القضية، للتأكد من مصدرها وحقيقة ما تضمنته.

أين اختفت فيديوهات زوجة سوهاج؟

رغم انتشار الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود «فيديوهات زوجة سوهاج»، فإن دفاع المتهم قدم رواية مغايرة، ونفى وجود مقاطع مخلة أرسلها أحد الضحايا إلى المتهم بهدف ابتزازه.

وقال أحمد ذكي الزيادي، محامي المتهم، إن المعلومات التي تداولتها بعض المواقع وصفحات التواصل بشأن وجود فيديوهات مخلة أو تعرض موكله للابتزاز غير صحيحة.

ويضع هذا التصريح قضية المقاطع في منطقة أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع حديث المتهم في التحقيقات عن صور ورسائل وتسجيلات، بينما ينفي دفاعه الرواية المتداولة عن وجود فيديوهات مخلة أو ابتزاز.

ومن ثم، فإن الحديث عن اختفاء مقاطع أو حذفها لا يمكن اعتباره حقيقة ثابتة ما لم تكشف التحقيقات الرسمية عن وجود هذه المقاطع أو مصيرها.

صور وتسجيل صوتي في رواية المتهم

لم تقتصر رواية المتهم، بحسب ما ورد في التحقيقات، على الصور التي تلقاها عبر الحساب الوهمي، إذ قال إنه سجل لزوجته مقطعًا صوتيًا أثناء مواجهتها بما لديه من معلومات.

وذكر المتهم أن التسجيل تضمن، وفق روايته، اعترافًا بوجود علاقة مع أحد المجني عليهما، وهو ما أثار غضبه ودفع الأحداث إلى مسار أكثر عنفًا.

وتعمل جهات التحقيق على فحص التسجيل الصوتي والتحقق من ظروف تسجيله ومحتواه، ومقارنته بباقي الأدلة وأقوال أطراف الواقعة.

جريمة الشوش.. كيف تطورت المواجهة داخل المنزل؟

وفق أقوال المتهم، واجه زوجته بما تلقاه من رسائل وصور ومعلومات، قبل أن تتصاعد حدة الخلاف بينهما.

وقال، بحسب ما نُسب إليه في التحقيقات، إنه اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى وفاتها.

وتخضع هذه الرواية للفحص أمام جهات التحقيق، التي تعمل على تحديد التسلسل الزمني الدقيق للأحداث، ومطابقة أقوال المتهم مع الأدلة المادية وأقوال الشهود ونتائج التحريات.

ماذا يقول محامي المتهم عن فيديوهات سوهاج؟

في المقابل، نفى أحمد ذكي الزيادي، محامي المتهم، الرواية التي انتشرت عبر مواقع التواصل بشأن وجود فيديوهات مخلة واستخدامها في ابتزاز موكله.

وأكد دفاع المتهم أن ما جرى تداوله عن إرسال أحد الضحايا فيديوهات إلى المتهم بهدف ابتزازه «غير صحيح»، وفق تصريحاته.

ويعد موقف الدفاع مهمًا في ظل التناقض بين ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل وبين ما يقدمه فريق الدفاع من رواية، بينما تظل الكلمة النهائية في تحديد حقيقة هذه التفاصيل لنتائج التحقيقات والأدلة التي يتم فحصها.

هل كانت هناك واقعة ابتزاز قبل جريمة الشوش؟

من بين النقاط التي تسعى التحقيقات إلى حسمها حقيقة وجود ابتزاز من الأساس، وما إذا كانت هناك حسابات وهمية أرسلت صورًا أو رسائل إلى المتهم، ومن يقف وراء تلك الحسابات.

كما يجري بحث ما إذا كانت الصور حقيقية أم جرى تعديلها أو استخدامها خارج سياقها، فضلًا عن تحديد صاحب الحساب الذي تواصل مع المتهم والهدف من إرسال المحتوى.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأنها ترتبط مباشرة بالرواية التي قدمها المتهم بشأن الدافع وراء عودته ومواجهته لزوجته، لكنها لا تعني في حد ذاتها ثبوت أي علاقة بين تلك الرسائل وارتكاب الجريمة.

مقتل الزوجة وشابين في سوهاج

انتهت الأحداث في منطقة مساكن الشوش إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم زوجة المتهم وشابان آخران، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وبعد وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي، كما جرى ضبط شقيقه، فيما باشرت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود وفحص الأدلة المتعلقة بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار إجراءات الفحص لكشف ملابسات القضية.

ويبقى السؤال الأبرز الذي أثارته القضية هو حقيقة المقاطع والصور التي تحدث عنها المتهم، وما إذا كانت هناك بالفعل فيديوهات كما تردد على مواقع التواصل، أم أن الأمر اقتصر على صور ورسائل وتسجيلات صوتية.

ومع تضارب الروايات بين أقوال المتهم وتصريحات دفاعه، تظل كل هذه التفاصيل قيد التحقيق، ولا يمكن الجزم بصحة أي رواية قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص الأدلة الرقمية والتسجيلات والحسابات الإلكترونية.

وتكشف التحقيقات المقبلة حقيقة الحساب الوهمي، ومصدر الصور، وما إذا كان هناك ابتزاز سابق للواقعة، إضافة إلى تحديد العلاقة بين هذه التفاصيل وبين الأحداث التي انتهت بمقتل ثلاثة أشخاص في «جريمة الشوش» بسوهاج.