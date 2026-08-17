100 مليون يورو لضم المغربي بوعدي إلى مانشستر سيتي

خبرني - قطع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شوطاً طويلاً على صعيد المفاوضات مع نادي ليل الفرنسي، بخصوص ضمّ لاعب خط الوسط المغربي أيوب بوعدي إلى صفوفه.

النادي الإنجليزي يسعى إلى إنجاز الصفقة خلال الأسبوع الجاري، لا سيما بعد موافقته على بيع لاعب خط وسطه، رودري، إلى برشلونة الإسباني.

ويطمع ليل الفرنسي في 100 مليون يورو (نحو 116 مليون دولار) مقابل هذه الصفقة.

ويبلغ بوعدي من العمر 18 ربيعاً، وقد لفت إليه الأنظار عبر أدائه المميّز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 أمام البرازيل، كما لفت الأنظار من قبل في دوري أبطال أوروبا 2024 في مباراة فريقه ليل الفرنسي أمام نظيره الإسباني ريال مدريد.

وبوصفه لاعب ارتكاز دفاعي، يعتبر بوعدي "مايسترو" في الملعب وصانع ألعاب متأخر، ويسعى السيتي عبر ضمّ بوعدي إلى تحقيق توازن مع إليوت إندرسون الوافد الجديد إلى النادي في خط الوسط، والذي يجيد اللعب أيضاً في مركز الوسط الدفاعي.

ولعب بوعدي 88 مباراة لنادي ليل الفرنسي، منذ أول ظهور له في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاده السادس عشر.

وأسهم اللاعب المغربي في وصول النادي الفرنسي إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي الممتاز خلال الموسم الماضي.

في الأثناء، يتمّ الإسباني رودري صفقة انتقاله إلى برشلونة، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (نحو 88 مليون دولار) خلال الأيام المقبلة، بعقد مُدته أربعة أعوام.

ولعب رودري 298 مباراة على مدى سبعة مواسم حافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي، الذي انضمّ إليه رودري قادماً من أتلتيكو مدريد في 2019، في صفقة قياسية آنذاك مقابل 62.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 85 مليون دولار).

وكان رودري، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة حالت بينه وبين المشاركة في كثير من مباريات موسم 2024-25 وبعض مباريات الموسم اللاحق، قبل أن يعود إلى لياقته في كأس العالم الماضي، ويقود منتخب إسبانيا إلى إحراز لقبه العالمي الثاني.

وستكشف الأيام المقبلة عما إذا كان نجاح صفقة بوعدي سيُثني نادي السيتي عن مطاردة لاعب خط وسط تشيلسي إينزو فرنانديز.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن المدير الفني للسيتي، إينزو ماريسكا، لا تزال لديه رغبة قوية في ضمّ الأرجنتيني فرنانديز.

سيرة ذاتية قوية

أظهر بوعدي قدرة لا تخطئها العين على التقدّم خلال مسيرته الواعدة.

وفي مضمار كأس العالم، وسط لاعبين يكبرونه سِناً، لم يتهيّب بوعدي الموقف وقدّم أداءً لفت إليه الأنظار.

وفي 2023، كان بوعدي أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في صفوف فريق ليل الفرنسي، وكان ذلك بعد أيام معدودة من عيد ميلاده السادس عشر.

وفي عيد ميلاده السابع عشر، احتفلت به جماهير ليل في استاد بيير موروي، بعد فوز الفريق الفرنسي على نظيره الإسباني ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفي عامه الثامن عشر، حقق بوعدي رقماً قياسياً جديداً بالظهور في 50 مباراة مع فريق ليل الفرنسي، بينما لا يزال في تلك السن الصغيرة.

فيا لها من سيرة ذاتية قوية بالفعل!