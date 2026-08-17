Gemini في مدارس أمريكا.. سباق الذكاء الاصطناعي يدخل الفصول

خبرني - أتاحت شركة غوغل هذا الأسبوع أدوات الذكاء الاصطناعي «Gemini» لعدد من طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

وقالت الشركة إن تلك الأدوات ستكون متاحة عبر تطبيق «Google Classroom»، في خطوة تصعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية وجذب الطلاب ليصبحوا مستخدمين دائمين لمنتجاتها.

ويستخدم «Google Classroom»، وهو نظام لإدارة التعلم ونشر الواجبات وتسليم الأعمال المدرسية، أكثر من 150 مليون طالب ومعلم حول العالم.

وحتى هذا الأسبوع، كانت غوغل تتيح «Gemini» تلقائياً داخل Classroom للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر. أما التحديث الجديد، فيضيف علامة تبويب خاصة بـGemini تتيح للطلاب من مختلف الأعمار الحصول على مساعدة في مسائل الرياضيات وواجبات الكتابة، وإنشاء أدوات دراسية مثل أدلة المذاكرة والاختبارات وبطاقات المراجعة، إلى جانب إنتاج الصور.

تمكين الطلاب عبر الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، أعرب مسؤولو مدارس عن قلقهم من سرعة التغييرات التي تجريها غوغل على منتجات الذكاء الاصطناعي التعليمية، معتبرين أن كثرة التحديثات تجعل من الصعب معرفة الخدمات التي تم تشغيلها أو إيقافها.

وقال مسؤول التكنولوجيا في منطقة بالو ألتو التعليمية بكاليفورنيا، ديريك مور، إن الإدارات المدرسية «تبدو وكأنها آخر من يعلم»، موضحاً أن المنطقة تسمح لطلاب المرحلة الثانوية باستخدام Gemini لأغراض محددة يوافق عليها المعلمون.

وقالت غوغل إن إتاحة Gemini داخل Classroom تهدف إلى تمكين الطلاب من طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حول مواد دراسية وواجبات محددة يقدمها المعلمون. لكن هذه الإمكانات لن تصبح متاحة تلقائياً لجميع المدارس؛ إذ تقتصر على المدارس التي سمحت مسبقاً للطلاب باستخدام تطبيق Gemini أو خدمة Gemini Notebook.

ويمكن لمسؤولي المدارس تشغيل الخدمة أو إيقافها لجميع الطلاب، أو تخصيصها لمجموعات محددة، مثل الطلاب في الصفوف الدراسية الأصغر.

وتضغط مجموعات من أولياء الأمور في مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس على المدارس لتعليق طرح أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب مؤقتاً، محذرة من مخاطرها على سلامة الأطفال وخصوصيتهم وقدرتهم على التفكير النقدي.

كما تخشى هذه المجموعات من أن يؤدي اعتماد الطلاب على روبوتات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الملخصات وبطاقات المراجعة إلى إضعاف عملية التعلم نفسها.

منافسة شرسة

ولا تتوقف خطط جوجل عند Classroom. فمن المقرر أن تفعّل الشركة هذا الخريف إعداداً جديداً للطلاب دون 18 عاماً المسجلين بحسابات مدرسية، ضمن خدمات البحث.

ويتيح الإعداد، المسمى «Search Personalized Recommendations Control»، تخصيص نتائج واقتراحات البحث اعتماداً على بيانات حساب الطالب، بما فيها نشاطه المحفوظ عبر خدمات غوغل وتطبيقاتها وبيانات الموقع.

وقالت الشركة إن الميزة ستُفعّل فقط للمدارس التي تستخدم خدمات البحث، فيما بادر بعض مسؤولي المدارس إلى تعطيل هذه الخدمات لمنع تشغيل الإعداد الجديد تلقائياً.

وتأتي خطوة غوغل ضمن منافسة أوسع بين عمالقة التكنولوجيا، من بينهم آبل ومايكروسوفت، للسيطرة على سوق التكنولوجيا التعليمية وبناء علاقة طويلة الأمد مع الطلاب.

كما بدأت شركتا Anthropic وOpenAI برامج تستهدف معلمي المدارس، لكنهما لم تتيحا حتى الآن روبوتي Claude وChatGPT للطلاب في المدارس العامة الأمريكية.