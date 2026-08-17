الاردن .. الحكومة ترفض تسجيل اسم (خيي وخيك) لمطعم

خبرني - أثارت واقعة رفض مديرية الصناعة والتجارة في العقبة تسجيل اسم تجاري لمطعم يحمل اسم "خييّ وخيَّك" جدلًا حول معايير اعتماد الأسماء التجارية، وذلك رغم حصول صاحب المشروع على كتاب رسمي من مجمع اللغة العربية الأردني يؤكد أن الاسم ذو أصل عربي فصيح.

وقال المواطن رشاد صلاح، خلال تصريحات اذاعية عبر اثير إذاعة حسنى، إنه اختار الاسم تنفيذًا لرغبة والده المتوفى، الذي كان يحلم بافتتاح مطعم يحمل هذا الاسم.

وأوضح صلاح أنه تقدم بطلب لتسجيل الاسم لدى مديرية الصناعة والتجارة في العقبة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بحجة أن الاسم "غير عربي".

وعلى إثر ذلك، راجع صلاح مجمع اللغة العربية الأردني، الذي أصدر كتابًا رسميًا بتاريخ 12 آب، أوضح فيه الأمين العام للمجمع الدكتور محمد عدنان البخيت أن كلمتي "خيّ" و"خيَّك" تعودان إلى أصل عربي فصيح، وهما "أخي" و"أخوك"، وقد طرأ عليهما تخفيف في الاستخدام باللهجة العامية.

ورغم تقديم الكتاب الرسمي للمديرية، قال صلاح إن طلب تسجيل الاسم لا يزال مرفوضًا، الأمر الذي أدى إلى تأجيل افتتاح المطعم لأكثر من ثلاثة أشهر.

من جانبه، أبدى مقدم البرنامج تقديره لحرص وزارة الصناعة والتجارة على حماية اللغة العربية، لكنه استغرب استمرار رفض الاسم بعد صدور الرأي الرسمي من مجمع اللغة العربية، معلنًا متابعة القضية والتواصل مع وزير الصناعة والتجارة وتزويده بالوثائق اللازمة بهدف الوصول إلى حل.