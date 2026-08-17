قرارات التعليم في السعودية اليوم.. تفاصيل النظام الجديد ودوام المعلمين

خبرني - أعلن وزير التعليم السعودي يوسف البنيان، الإثنين، حزمة من القرارات والمستجدات المرتبطة بمنظومة التعليم، بالتزامن مع صدور الموافقة السامية على «نظام التعليم العام الجديد».

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن خروج المعلمين والمعلمات، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، سيكون بنهاية اليوم الدراسي، وفق الجدول الدراسي المعتمد لكل مدرسة، مؤكدًا أن هذا التنظيم سيُطبَّق بحسب الجداول الدراسية المعتمدة في المدارس.

كما أعلن يوسف البنيان إطلاق «بوابة التعليم» رسميًا، لتكون وجهة موحدة تجمع جميع خدمات التعليم في مكان واحد، بما يتيح الوصول إلى الخدمات التعليمية عبر منصة رقمية شاملة.

وأكد وزير التعليم السعودي أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم وحوكمته، مشيرًا إلى أنه يأتي امتدادًا للجهود التي بذلها وزراء التعليم السابقون والجهات الحكومية الشريكة في تطوير المنظومة التعليمية.

أبرز قرارات التعليم في السعودية اليوم

وخلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أعلن وزير التعليم السعودي مجموعة من القرارات والمستجدات الاستراتيجية، بالتزامن مع الموافقة السامية على «نظام التعليم العام الجديد»، ومن أبرزها:

1- نظام التعليم العام الجديد

يمثل «نظام التعليم العام الجديد» في السعودية نقلة تشريعية تستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب إتاحة المدارس الحكومية أمام الاستثمار والتشغيل، ضمن تنظيمات تستهدف تطوير منظومة التعليم.

2- دوام المعلمين والمعلمات

أُقر رسميًا أن يكون انصراف المعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية بنهاية اليوم الدراسي، وفق الجدول الدراسي المعتمد لكل مدرسة، على أن يُطبَّق التنظيم اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

3- بوابة التعليم الموحدة

جرى إطلاق «بوابة التعليم» رسميًا لتكون الوجهة الرقمية الموحدة لمختلف الخدمات التعليمية، بحيث تجمع الخدمات المرتبطة بالتعليم في مكان واحد.

4- رعاية الموهوبين

أعلنت وزارة التعليم السعودية التحاق أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بالمدارس المتخصصة، في إطار توفير برامج تعليمية مخصصة لرعاية الموهوبين ودعم قدراتهم.

5- الاستثمار الأجنبي في التعليم

تم الترخيص لـ12 مدرسة عالمية جديدة، مع العمل على رفع حصة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم إلى 30% بحلول عام 2030.

6- تطوير المناهج والذكاء الاصطناعي

وتضمنت القرارات والمستجدات المعلنة تحديث المناهج الدراسية، حيث تم الانتهاء من تحديث 22 مادة دراسية بهدف مواكبة المعايير العالمية وتطوير المحتوى التعليمي.

كما جرى إدراج 50 وحدة تعليمية مخصصة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ضمن المقررات الدراسية، بما يوسع حضور هذه المجالات في المناهج التعليمية ويربط المحتوى الدراسي بالتطورات التقنية الحديثة.