فضيحة في كرة القدم الأردنية

خبرني - خاص

تتداول أوساط في كرة القدم وثائق تظهر قرارا بتزوير عقد أحد لاعبي أندية المقدمة بطلها ناديه الأم، فيما وصف بـ "الفضيحة" المسكوت عنها.

في التفاصيل، التي اطلع موقع خبرني على تفاصيلها، فقد طالب رئيس أحد الأندية بحقوق النادي نظير شراء أحد أندية المقدمة، لعقد هذا اللاعب، زاعما أن العقد ينتهي في موسم 2026/2027.

بيد أن اللاعب أكد انتهاء عقده مع هذا النادي نهاية الموسم الفائت، وتقدم للجنة توفيق أوضاع اللاعبين بصورة من عقده مع ناديه السابق تقضي بانتهاء العلاقة في موسم 2025/2026.

لكن، وفق المصادر، تمت إحالة العقدين لخبير قانوني، حسم الأمر لصالح اللاعب، وصحة العقد الذي بحوزته.

ولم يصدر عن اللجنة أو الاتحاد أي قرار بخصوص القضية، التي خرجت قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي 2026/2027 في بطولة كأس السوبر .