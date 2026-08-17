(الملكية لحماية الطبيعة) تعلن فتح موسم صيد عصفور التين والفر الخريفي

خبرني - أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فتح موسم صيد عصفور التين والفر الخريفي لعام 2026، اعتباراً من 15 آب الحالي ولغاية 31 تشرين الأول المقبل، بواقع 15 طائراً من كل نوع لكل صياد مرخص خلال رحلة الصيد الواحدة، وذلك في المناطق المسموح فيها بالصيد ضمن المناطق الواقعة غرب سكة حديد الحجاز.

وأكدت الجمعية، في إعلان صادر عن لجنة حماية الأحياء البرية المنبثقة عنها، ضرورة التزام الصيادين بأحكام القانون والتعليمات النافذة، والتقيد بالمواسم والأعداد المحددة، مشددة على أن استخدام الماكينات أو أجهزة النداء أو الشباك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها وفق التشريعات النافذة.

وأوضحت الجمعية أن أداة الصيد المعترف بها قانونياً هي الخرطوش، وأن استخدام أي سلاح أو أداة أخرى للصيد، ولا سيما البنادق الهوائية «الخردق»، دون صدور موافقات أو تصاريح رسمية من الجهات المختصة، يعد مخالفة.

كما دعت الجمعية الصيادين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية، والالتزام بتعليمات المؤسسات الأمنية المختلفة، وتجنب الصيد ليلاً بأي وسيلة كانت، حفاظاً على سلامتهم وضمان ممارسة الصيد وفق الأطر القانونية.

وأشادت الجمعية بالصـيادين الملتزمين بالتعليمات والأنظمة، مؤكدة أهمية التعاون في حماية التنوع الحيوي واستدامة الثروة البرية في المملكة. مؤكدة أن مواسم الصيد والأعداد والمناطق المسموح فيها بالصيد تُحدد سنوياً من خلال لجنة حماية الأحياء البرية.

ودعت الجمعية الراغبين في الحصول على رخص الصيد إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر موقع الحماية وتنظيم الصيد التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.