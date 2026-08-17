ولي العهد يتابع تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي

خبرني - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل بالبحر الميت.

وشدد سمو ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال.

وتطرق سموه إلى أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وبين سمو ولي العهد أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده، مشيرا إلى ضرورة دراسة مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال أدوات قياس واضحة.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول التحضيرات لعقد المؤتمر، وجدول أعماله، والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلاله، إضافة إلى الترتيبات التنظيمية.

ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانتقال بها نحو فرص ومشاريع عملية، من خلال ربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأردني، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.