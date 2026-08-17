الملك يغادر في زيارة إلى الصين

خبرني - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية، بهدف تعزيز التعاون بين الأردن والصين.

ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، كما يجري جلالته لقاءات عدة مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي.

ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي.

ومن المقرّر أن توقع حكومتا البلدين، على هامش الزيارة، عددا من اتفاقيات التعاون ومذكّرات التفاهم في مجالات متعددة.