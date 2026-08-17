*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملك يغادر في زيارة إلى الصين

  • 17 أغسطس 2026
  • 17:33
الملك يغادر في زيارة إلى الصين

خبرني  - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية، بهدف تعزيز التعاون بين الأردن والصين.

ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، كما يجري جلالته لقاءات عدة مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي.

ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي.

ومن المقرّر أن توقع حكومتا البلدين، على هامش الزيارة، عددا من اتفاقيات التعاون ومذكّرات التفاهم في مجالات متعددة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اردنيون يشتكون من ارتفاع الأمراض التنفسية هذا الصيف.. والأوبئة توضح
اردنيون يشتكون من ارتفاع الأمراض التنفسية هذا الصيف.. والأوبئة توضح
  • 2026-08-18 01:37
كلفة الصيف ترتفع على الاردنيين .. المناخ والحرارة يضاعفان الضغط على الكهرباء والماء
كلفة الصيف ترتفع على الاردنيين .. المناخ والحرارة يضاعفان الضغط على الكهرباء ...
  • 2026-08-18 00:53
هولندا تريد كبح رسوبيات سد الملك طلال
هولندا تريد كبح رسوبيات سد الملك طلال
  • 2026-08-17 23:42
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج بالأردن
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج بالأردن
  • 2026-08-17 22:31
مؤسسة الغذاء والدواء تبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون
مؤسسة الغذاء والدواء تبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون
  • 2026-08-17 22:27
"التعليم العالي": إعلان نتائج القبول الموحد نهاية أيلول
  • 2026-08-17 22:17