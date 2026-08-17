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عطلة رسمية 25 آب الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

  • 17 أغسطس 2026
  • 16:57
عطلة رسمية 25 آب الحالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

خبرني - أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بلاغاً بتعطيل الدَّوام يوم الثُّلاثاء الموافق للخامس والعشرين من آب الحالي؛ احتفاءً بذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.

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