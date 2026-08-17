*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

علماء يحوّلون الرصاص إلى ذهب

  • 17 أغسطس 2026
  • 16:22
علماء يحوّلون الرصاص إلى ذهب

خبرني - نجح علماء فيزياء في إنتاج كميات ضئيلة من الذهب عبر تصادم نوى الرصاص، وذلك خلال تجارب تهدف إلى فهم طبيعة الكون في لحظاته الأولى التي أعقبت الانفجار العظيم.

وأجرى الباحثون التجربة ضمن مشروع «أليس» في «سيرن»، المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، حيث تُجرى تجارب باستخدام مصادم الهادرونات الكبير، حسب ما ذكر موقع «ذا إندبندنت».

وبحسب العلماء، يختلف الرصاص عن الذهب في عدد البروتونات داخل نواته؛ إذ يحتوي الرصاص على 82 بروتوناً، مقابل 79 بروتوناً في الذهب. ثم فإن تحويل الرصاص إلى ذهب يتطلب انتزاع ثلاثة بروتونات من نواته.

وعندما تقترب نواتا الرصاص من بعضهما من دون اصطدام مباشر، يمكن للقوة الكهرومغناطيسية أن تُحدث اضطراباً شديداً في النواة، يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان ثلاثة بروتونات، فتتحول نواة الرصاص إلى نواة ذهب.

وتمكن العلماء من إنتاج كمية ضئيلة جداً من الذهب لا تحمل أي قيمة تجارية، لكنها تمثل نتيجة مهمة تساعد على فهم سلوك النوى الذرية في الظروف شديدة الطاقة.

وتؤكد التجربة أن ما حلم به الخيميائيون منذ قرون، أي تحويل الرصاص إلى ذهب، ممكن بالفعل من الناحية الفيزيائية، وإن كان بعيداً تماماً عن أن يكون وسيلة عملية لإنتاج المعدن الثمين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جندي إندونيسي يقف وحيدا في يوم تخرجه يثير تعاطفا عالميا - فيديو
جندي إندونيسي يقف وحيدا في يوم تخرجه يثير تعاطفا عالميا - فيديو
  • 2026-08-17 22:56
«بطلة مول أرابيلا» بمصر.. كيف أنقذت «هيا» مصابي الانفجار؟
«بطلة مول أرابيلا» بمصر.. كيف أنقذت «هيا» مصابي الانفجار؟
  • 2026-08-17 20:59
فيديو زوجة سوهاج.. سر مقاطع قضية الشوش التي أعادت زوجًا من ليبيا ليقتل 3 أشخاص
فيديو زوجة سوهاج.. سر مقاطع قضية الشوش التي أعادت زوجًا من ليبيا ليقتل 3 أشخاص
  • 2026-08-17 20:20
أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلها.. والمفاجأة كانت جثة داخل خزانة منزلها
أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلها.. والمفاجأة كانت جثة داخل خزانة منزلها
  • 2026-08-17 18:43
أين اختفت مقاطع فيديوهات زوجة سوهاج؟ حساب وهمي وصور مثيرة
أين اختفت مقاطع فيديوهات زوجة سوهاج؟ حساب وهمي وصور مثيرة
  • 2026-08-17 18:38
لبنان.. رفضت الارتباط به فخطفها
لبنان.. رفضت الارتباط به فخطفها
  • 2026-08-17 11:45