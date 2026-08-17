توجه لتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية

خبرني - بحثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، جهود تعزيز تطبيق أفضل الممارسات الصحية في قطاع المطاعم، ومنها مطاعم الشاورما، وفق التدابير الصحية والاشتراطات المعتمدة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، الاثنين، إن اللقاء الذي ضم مدير عام المؤسسة رنا عبيدات، ونقيب أصحاب المطاعم عمر العواد، ناقش مقترحات وملاحظات القطاع بما يعزز مأمونية الغذاء وجودته.

وأشارت عبيدات إلى أن مؤسسة الغذاء تتجه نحو الانتقال إلى نظام التفتيش الإلكتروني، بما يعزز كفاءة الرقابة والتتبع، ويرسخ الثقة بسلامة الغذاء، باعتباره ركيزة للصحة العامة ومحركًا للاستثمار والسياحة والنمو الاقتصادي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة نهج الحوار والتنسيق المباشر، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وضمان وصول غذاء آمن للمواطن، على أن يعقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة لمتابعة ما تم بحثه.