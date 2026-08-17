ترمب: إيران ينبغي أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام

خبرني - قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إنه ينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام.

اعتبر الرئيس الأمريكي أن "الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره بخصوص إيران "وليس لدي جدول زمني محدد بهذا الخصوص".

وقال: "الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني".

وكشف الرئيس ترامب عن وجود "قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني".

وجاءت تصريحات ترامب اليوم في وقت انقضت فيه منتصف الليلة الماضية مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي شنها الرئيس ترامب على طهران منذ نهاية فبراير الماضي.

وجدد الرئيس الأمريكي رفضه لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وسبق ذلك ما أعلنه مسؤولون في طهران عن تحقيق أهدافهم بإخراج واشنطن من المنطقة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الهدف الأول، وسيظل دائما، هو أن إيران لا يمكنها، بأي شكل أو طريقة أو صورة، أن تمتلك سلاحا نوويا".