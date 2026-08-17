ترمب يوجه تحذيرا لسلطنة عُمان: سنمطر مؤخرتهم بقصف مدمر

خبرني - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لسلطنة عُمان، محذرا إياها من أي تحركات قد تعتبرها واشنطن عرقلة لمصالحها.

وجاء ذلك على خلفية مباحثات موازية تجمع مسقط بطهران حول ملف السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، سُئل ترامب عن هذه المباحثات الإيرانية-العُمانية الجانبية، فرد بلهجة هجومية حادة قائلا: "إذا وقفت عمان في طريقنا، فسوف نمطر مؤخرتهم بقصف مدمر".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات تشهدها المنطقة تتعلق بالممرات المائية الاستراتيجية، والدور الذي تلعبه السلطنة كوسيط ولاعب إقليمي في الملفات المتعلقة بإيران.

وفي سياق الخلفية السياسية لهذا التصعيد، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب تهديدات مباشرة للسلطنة، بل تعد هذه هي المرة الثانية التي يلوح فيها باستخدام القوة العسكرية واستهداف عُمان، مما يعكس مدى حساسية الإدارة الأمريكية تجاه أي تفاهمات إقليمية قد تؤثر على نفوذها أو على معادلات السيطرة في مضيق هرمز.